Западные СМИ опровергают версию российского МИДа о  путях пересылки наркотиков из Аргентины в Россию

Аргентинское издание La Nacion называет непосредственным перевозчиком чемоданов с 400 килограммами наркотиков немца русского происхождения, фигурирующего в деле как сеньор К. Груз должен был лететь в частном самолёте, но после вмешательства в дело спецслужб, его отправили правительственным бортом. Как уточняет британская The Telegraph, чемоданы с мукой, на которую подменили кокаин, в Россию везли якобы на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева, причём, как настаивает издание, именно в дипломатическом багаже. Как заявила министр безопасности Аргентины Патриция Булрич, операция по замене кокаина на муку проводилась в кратчайшие сроки.

Чемоданы были снабжены датчиками слежения, а на телефоны подозреваемых установили прослушку. Патрушев, как глава Совбеза, побывал в Аргентине в декабре 2017 года. Версии о дипломатическом перелете придерживается и издание La Nacion. Ранее представитель российского МИД Мария Захарова называла «спекуляциями» сообщения об использовании дипломатических каналов связи для контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию.