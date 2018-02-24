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19:30, 24 февраля 2018

Западные СМИ опровергают версию российского МИДа о  путях пересылки наркотиков из Аргентины в Россию

Аргентинское издание La Nacion называет непосредственным перевозчиком чемоданов с 400 килограммами наркотиков немца русского происхождения, фигурирующего в деле как сеньор К. Груз должен был лететь в частном самолёте, но после вмешательства в дело спецслужб, его отправили правительственным бортом. Как уточняет британская The Telegraph, чемоданы с мукой, на которую подменили кокаин, в Россию везли якобы на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева, причём, как настаивает издание, именно в дипломатическом багаже. Как заявила министр безопасности Аргентины Патриция Булрич, операция по замене кокаина на муку проводилась в кратчайшие сроки.

Чемоданы были снабжены датчиками слежения, а на телефоны подозреваемых установили прослушку. Патрушев, как глава Совбеза, побывал в Аргентине в декабре 2017 года. Версии о дипломатическом перелете придерживается и издание La Nacion. Ранее представитель российского МИД Мария Захарова называла «спекуляциями» сообщения об использовании дипломатических каналов связи для контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию.

Комментарии

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anemon 24 февраля 2018 | 19:38

И западные СМИ, и Интерпол, и разведки заинтересованных стран - информированы о наркотрафике из Америки (стран- наркоимпортеров) в РФ с конца девяностых. Все в открытом доступе - читайте. Особенно понравилась статья "Как Путин торговал кокаином".

archibald_dandy_esquire 24 февраля 2018 | 19:46

anemon:
Да, леди и сэры,
таковы правители России. Элита страны. 86% населения без штанов рукоплещут стоя.
(долгие нескончаемые аплодисменты)

kottigr1 24 февраля 2018 | 19:53

archibald_dandy_esquire: Дон Патрушев - один из глав Кремлевского наркокартеля ?

freedommen 24 февраля 2018 | 19:56

Что за дела? На моем районе барыжат и не делятся!!! Не по понятиям, генерал. Отвечать чем будет?

zztop1960 24 февраля 2018 | 20:04

freedommen: Барыжить могут только свои , козлы , связанные с ФСБ , простому , честному барыге врата закрыты , в этот элитарный клуб

wrongway1 24 февраля 2018 | 20:19

zztop1960: Вы правы..это элитарный клуб....строился давно и долго..
«Путинская Россия это экстремальная версия «капитализма для своих», на самом деле — клептократия, где приближенные к власти получают право воровать огромные суммы на личные нужды» Putin’s Bubble Bursts
Paul Krugman
Paul Krugman DEC. 18, 2014
The New York Times

boseal 24 февраля 2018 | 20:04

archibald_dandy_esquire: По вашему Патрушев сам приказал поменять кокаин на муку? Включайте хотя бы иногда мозг, уважаемый сэр, ибо всегда лучше прослыть неосведомленным, нежели идиотом).

luger_max_otto 24 февраля 2018 | 20:06

Если речь пошла об скрысячничать почти полтонны кокаина- то запросто :)

boseal 24 февраля 2018 | 20:19

luger_max_otto: Запросто можно поверить в любую чушь, ибо в этом случае на кой думать?))

allexsib 24 февраля 2018 | 20:52

boseal: Читайте внимательно или найдите в "ютьюбе" передачу "Гордон"(не российский,конечно),интервью со Швецем,по-поводу Литвиненко и Лугового(Швец знаком с обоими).

kruzalova 24 февраля 2018 | 20:17

archibald_dandy_esquire: да уже много лет подряд

vilingrad 24 февраля 2018 | 20:29

anemon: Грязная история. Чекисты опять окунули матушку- Россию в дерьмецо. Раньше хоть рыцари плаща да кинжала свои делишки обделывали профессонально. Ну и масштабы были не те, санкций не было. Вове много денег надо, наркотрафик в самый раз...

pusin_patriot 24 февраля 2018 | 19:39

Вот днище, они реально кокой барыжат?

400 кило за пробик не погонят, такой опт скорее будут перебрасывать по много лет отработанной цепочке "всё схвачено".

vtodorol 24 февраля 2018 | 19:39

Немец русского происхождения или русский немецкого происхождения... Неужели наш самый громкий банкир??? Он же ,кстати, и у Вороненкова в справке- доносе фигурировал...
Подробности : http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5776/

ze_danil 24 февраля 2018 | 19:39

в МИДе РФ носы пудрят только для вида ибо дури своей хватает

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inspector15 24 февраля 2018 | 19:43

Куда ни плюнь - везде жопа. Обосралась власть вконец...

stas_russkiy 24 февраля 2018 | 19:53

Надо-же, какой сюрприз! ОПГ "Озеро" ещё и наркотой торгует в мировом масштабе? Кто-бы мог такое подумать?...

vserg 24 февраля 2018 | 19:55

Почему-то верю...

mardian 24 февраля 2018 | 19:56

Страна превращается в помойку.Роисси вперде!

spbdweller 24 февраля 2018 | 19:59

Мария Захарова называла «спекуляциями» сообщения об использовании дипломатических каналов связи для контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию.
-------------------
А я так очень даже этому верю - бесконтрольная, бессменная власть всегда теряет берега.

goga_s 24 февраля 2018 | 20:01

Танцуй, Маня - танцуй !!!

ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха

kandidat2012 24 февраля 2018 | 20:01

во плясунья с курильщиком лоханулись. а модеры трут коменты, где упоминаются "члены" правительства. тоже зассали? или олеша приказал.
ниточки ведут в кремль и белый дом. карлики нюхают кокс. у них последнее время ноздри расширены больше обычного.

smershmen 24 февраля 2018 | 20:02

В посольстве великой путинской державы нашли 400 кг. кокаина!?Я нечего не перепутал!?

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:09

smershmen: Все пере6путал. Если бы ты не был малолеткой или тупым, то знал бы, что посольство чужой страны никто не имеет право обыскивать, даже заходить туда. Это российская сторона участвовала в поимке наркоты.

kottigr1 24 февраля 2018 | 20:14

serhio_25__: Ничего не понял.. А зачем тогда Патрушев правительственным бортом вез в Москву 400 кг фуражной муки.. ? Что-бы там над ним поржали ?

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:20

kottigr1: Потому что тупой. Какое отношение Патрушев имеет к МИДу и дипломатической почте?

alehan000074 24 февраля 2018 | 20:29

serhio_25__: smershmen: не перепутал.....для доставки 4 центнеров кокаина из посольства использовали самолет главы совета безопасности России и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOL!!! если говно-начальник всей рашинской гос безопасности приторговывает коксом в свободное от работы время (а может это его основная работ и есть), то нассать в чужую пробирку и подменить допинг пробы - это вообще плевое дело. одно слово - путираша...помрешь от смеху:))))

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:43

alehan000074: ""LOL!!! "" - мальчик, а тебе сколько годиков? Тебя до сих пор не отпустило, что вы позорно проиграли немцам? Я так понимаю, что ты постоянно пьешь из пробирок и по вкусу уже можешь определить, кто туда нассал?

kottigr1 24 февраля 2018 | 20:31

serhio_25__: Какое отношение Патрушев имеет к МИДу и дипломатической почте?
---------------------------------------------------------
Намекаете, что даже коллеги не доверяли Патрушеву дипломатическую почту ? Посылки тайком вскрывал ?

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:40

kottigr1: Намекаю на то, что диппочтой занимается МИД, а не секретарь СБ РФ.

nds 24 февраля 2018 | 20:49

serhio_25__: В тексте новости написано: Патрушев побывал в Аргентине в декабре 2017 г. У него что, своя резиденция там или он всё же останавливался в посольстве? Перед этим отправка партии частным самолетом сорвалась. Вы что, думаете, Патрушеву и сопровождающей его охране по фигу, что кладут в самолет, - даже не интересуется?

punyoshohlai 24 февраля 2018 | 20:32

serhio_25__: Какое отношение Патрушев имеет к МИДу и дипломатической почте?

ФСБшник курирует канал. Что непонятно?

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:46

punyoshohlai: Патрушев секретарь СБ, к ФСБ он не имеет никакого отношения. Об этом в методичках не пишут? Или ваши методички не обновлялись с 2008г?

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vilingrad 24 февраля 2018 | 20:34

serhio_25__: . Это российская сторона участвовала в поимке наркоты."
Предполагалось, что портянки не слишком умны. Но что среди них такие наивные лохи- нет:)

serhio_25__ 24 февраля 2018 | 20:48

vilingrad: Прокладка, ответь, как правоохранительные органы страны могут попасть в чужое посольство? Ты тупой, да?

nds 24 февраля 2018 | 20:29

smershmen: Ну да. Сначала, вероятно, брали мелкими партиями. Потом решили, что канал поставок надежный и решили, что почти полтонны - самое то. Чем-то наверняка расплачивались - либо переводом денег из оффшоров, либо поставками оружия. Тут, конечно, сразу вспоминается тот самый Бут, который сейчас сидит в США за торговлю вот этим всем...

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solonko 24 февраля 2018 | 20:10

Сто первое доказательство того факта, что Россия - failed state aka country 404.

nds 24 февраля 2018 | 20:11

На языке МИД РФ сиё действо называется "совместная операция". Датчики слежения и прослушивающие устройства от Аргентины, а курьер на борту Патрушева - от РФ!

ansata 24 февраля 2018 | 20:21

Неплохо..

oleg_kievlyanin 24 февраля 2018 | 20:51

Упс!!!

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