Поздняков: Россия продолжает работать над улучшением антидопинговой системы
Россия продолжает работать над улучшением антидопинговой системы и надеется в этом деле на помощь МОК и других международных организаций. Об этом сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.
Станислав Поздняков также принес извинения на исполкоме МОК за две положительные допинг-пробы российских спортсменов. По его словам, это не умысел, а халатность.
Комментарии8
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bozk 24 февраля 2018 | 19:10
Это не халатность, это Обама гадит в наши пробирки
huyt 24 февраля 2018 | 19:49
bozk: Недаром жуликов-допингистов всё больше и больше. Наглость и уверенность в безнаказанности. Ни один допингист в России не накахзан.
sproter 24 февраля 2018 | 19:13
Можно было бы поработать над отказом спортсменов от допинга, но у нас свой путь.
cite 24 февраля 2018 | 19:13
МОК уже помог, треснул как следует по башке, но очевидно не достаточно сильно.
vladimirgornitsky 24 февраля 2018 | 19:23
Долго им придется работать над улучшением. Второго такого умельца, как Родченков, трудно найти.
alo0000 24 февраля 2018 | 19:46
Заявление тренера после поражения:-"Завтра наша команда сыграет еще лучше!"
karabay 24 февраля 2018 | 20:30
И нахера такая улучшенная антидопинговая система, если двое попались? Надо, не как лучше, а как положено, однако!
deviant44 24 февраля 2018 | 20:40
МОК и Россия путина несовместимые понятия. Это разные миры, разные цивилизации. Бесполезно дикарю рассказывать о честности, справедливости и невиновности кабана. Он его всё равно убьёт. Бесполезно путину и его ребятам из кремлёвской ОПГ, а также его электорату из числа спортсменов-мельдонистов ОАРовцев объяснять человеческие ценности и приверженность Олимпийским идеалам. Всё равно обгадят, осквернят, разрушат и в конце концов убьют. Такой страны как путинская россия существовать не должно. Без малого 20 лет эта путинская империя зла постоянно с кем то воюет и не может остановиться. Воюет в Украине, Сирии, Грузии, Приднестровье, Ливии, воюет с МОК, с импортными продуктами, с оппозицией, собственным быдлонаселением. А что это самое население ? Оно глотает сопли, голосует за "своего" в доску братана путина. Он свой такой же как они, только вылезшего из бандитских питерских подворотен из грязи в князи. Быдлосущества ОАР в Корее привнесли в олимпийское движение отторжение и ненависть к России не как к государству, а как к путинской территории на которой международные правила и законы не действуют. В которой жизнь биомассы сведена до зомбированного ТВ Киселёва-Соловьёва голосования и далее до безымянных захоронений в траншеях или канавах где-нибудь на Донецкой земле в Украине или Сирии. Эти послушные быдлосущества будут жрать всё от мельдония до боярышника и никакой МОК им не поможет. Только нулевая стерилизация путиноподобного быдла, называемая россиянами или ОАРовцами.