Поздняков: Россия продолжает работать над улучшением антидопинговой системы

Россия продолжает работать над улучшением антидопинговой системы и надеется в этом деле на помощь МОК и других международных организаций. Об этом сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков также принес извинения на исполкоме МОК за две положительные допинг-пробы российских спортсменов. По его словам, это не умысел, а халатность.