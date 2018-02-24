Автомобиль создателя «Альтернативной газеты Андрея Трофимова» сожгли в Сергиевом Посаде

У полиции есть данные для определения хотя бы примерного круга подозреваемых, но не факт, что правоохранители всерьез займутся этим делом. Такое мнение в интервью «Эху» высказал сам Андрей Трофимов.

Это уже не первый подобный случай. Пять лет назад у Андрея Трофимова также сожгли автомобиль. Были нападения и на самого блогера.