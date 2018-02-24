Автомобиль создателя «Альтернативной газеты Андрея Трофимова» сожгли в Сергиевом Посаде
У полиции есть данные для определения хотя бы примерного круга подозреваемых, но не факт, что правоохранители всерьез займутся этим делом. Такое мнение в интервью «Эху» высказал сам Андрей Трофимов.
Это уже не первый подобный случай. Пять лет назад у Андрея Трофимова также сожгли автомобиль. Были нападения и на самого блогера.
Комментарии6
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skulllll 24 февраля 2018 | 19:09
Ну это лично Путин...
anemon 24 февраля 2018 | 19:13
skulllll: Представь себе, лично им одобряемые штурмовики.
skulllll 24 февраля 2018 | 19:16
anemon: Не сомневаюсь. Путин тебе и в штаны срёт каждое утро...
anemon 24 февраля 2018 | 19:18
skulllll: Он всем в России срет. Жаль, что ты этого не понимаешь.
velbkeirf1 24 февраля 2018 | 19:18
Это уже не первый подобный случай. Пять лет назад у Андрея Трофимова также сожгли автомобиль. Были нападения и на самого блогера\\\\\\\\\\\
Ну через пять лет в принципе все стараются заменить АМ- особенно если он застрахован , а нападения были с этой же периодичностью?
daos15 24 февраля 2018 | 19:49
Это Циля научила ))) Страховка и реклама)))