Тунисские власти задержали судно с грузом оружия из России

Корабль под панамским флагом вынуждено зашел в африканский порт из-за поломки.

На борту корабля под названием Ural тунисская таможня обнаружила 24 незарегистрированных контейнера. В них хранились бронеавтомобили, электрогенераторы, бульдозеры, военная форма и оборудование для связи – по некоторым данным, все это предназначалось для создания лагеря некой «нерегулярной армии».

Судно попало под подозрение из-за странного маршрута. Оно вышло из Новороссийска и якобы направлялось в Камерун, однако путь его был нелогичным: корабль в течение нескольких дней словно метался из стороны в сторону, а затем внезапно причалил к городу Сфакс – на это обратил внимание портал «Морской бюллетень». К слову судно так и не прошло Гибралтарский пролив, через который и лежит путь для всех кораблей, желающих попасть в Камерун. Тунисские правоохранительные органы выясняют, кому предназначалось оружие, и проверяют экипаж на причастность к террористам.

В Кремле пока не прокомментировали эпизод с судном Ural, однако, по некоторым данным, представители российского посольства пытались попасть на корабль.