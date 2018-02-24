Тунисские власти задержали судно с грузом оружия из России
Корабль под панамским флагом вынуждено зашел в африканский порт из-за поломки.
На борту корабля под названием Ural тунисская таможня обнаружила 24 незарегистрированных контейнера. В них хранились бронеавтомобили, электрогенераторы, бульдозеры, военная форма и оборудование для связи – по некоторым данным, все это предназначалось для создания лагеря некой «нерегулярной армии».
Судно попало под подозрение из-за странного маршрута. Оно вышло из Новороссийска и якобы направлялось в Камерун, однако путь его был нелогичным: корабль в течение нескольких дней словно метался из стороны в сторону, а затем внезапно причалил к городу Сфакс – на это обратил внимание портал «Морской бюллетень». К слову судно так и не прошло Гибралтарский пролив, через который и лежит путь для всех кораблей, желающих попасть в Камерун. Тунисские правоохранительные органы выясняют, кому предназначалось оружие, и проверяют экипаж на причастность к террористам.
В Кремле пока не прокомментировали эпизод с судном Ural, однако, по некоторым данным, представители российского посольства пытались попасть на корабль.
Комментарии73
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shalunok 24 февраля 2018 | 19:37
Только злобные русофобы обзывают нас мировой бензоколонкой с ядерной бомбой.
Мы успешно торгуем и другими товарами: кокаином, калашами, гранатометами...
bono747 24 февраля 2018 | 19:40
shalunok: Вы ничем не торгуете. Вы только либеральную вонь пускаете
wojskowy Марек Качоровски 24 февраля 2018 | 19:45
bono747: Нет уж на либералов, госдеп, жидобандеровцев списать не получится. Вляпались по крупному, контрабанда оружия серьёзное дело. Бут сидит и будет сидеть пока не выпустят. Думаю, что капитан такой судьбы вряд ли хочет, так что сольёт всех по полной программе.
doc8_vikt 24 февраля 2018 | 19:56
Видимо укры бармалеям собирались продать.
shalunok 24 февраля 2018 | 20:21
bono747: Для вас вонь пускает не тот, кто насрал, а тот, кто на это указал... Лечиться надо.
ura_123 24 февраля 2018 | 20:40
bono747: Ну Ваше амбре ничем не перебъёшь.
sklar39 24 февраля 2018 | 19:40
Проклятый Тунис помешал России творить добро на всей Земле.
yirtan 24 февраля 2018 | 19:43
Судно принадлежит крупной турецкой фирме - производителю и поставщику плодоовощной продукции и уже много лет тихо-мирно возит эту продукцию из турецкого Самсуна в Новороссийск. Непонятно зачем турки подписались на такое рискованное предприятие.
ze_danil 24 февраля 2018 | 19:44
Захарова: "телефон взорвался в российском посольстве в Тунисе - нашли контейнеры с оружием"
oto_davar 24 февраля 2018 | 19:52
Проект "Наворуйсебе" завершён, проект "Спасение офтальмолога" тоже. Новый проект с участием немецкого композитора XIX века - "Нибелунги" запущен. Только вот высаживаться в ливийских песках некому- все на берегу Евфрата закопаны( или нет). Так что оружие пришло, да разгружать некому.
moderu 24 февраля 2018 | 20:23
"Тунисские правоохранительные органы выясняют, кому предназначалось оружие..." То, что вы перечислили в статье не называется оружием. Наверняка вы упустили что-то главное.