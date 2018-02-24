Хоккеисты сборной Канады стали бронзовыми призерами хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане
В матче за 3-е место канадцы одержали победу над сборной Чехии – 6:4. В финале, который пройдет завтра, встретятся сборные России и Германии. Игра начнется в 7 часов 10 минут по московскому времени.
Комментарии9
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daos15 24 февраля 2018 | 18:43
И хорошо что НХЛвцев нет нигде! Команды равные, очень интересно. Играть Россия-Канада, сейчас НЕВОЗМОЖНО, ибо получиться одни против одних))
alehan000074 24 февраля 2018 | 19:17
daos15: уровень хоккейного турнира на этой олипиаде дворовый, за исключением сборной ОАР
ushkujnik 24 февраля 2018 | 18:45
Игра фееричная!
И вполне достойная финала...
Жаль, незачёт шайбы чехам... Считаю ошибкой...
Вполне возможно, что можно было бы свести к буллитам...
Сборные Чехии и Канады, безусловно, - сильнейшие сборные мира...
А Россия - ещё круче!..
"Красная машина" - сильнее всех!
daos15 24 февраля 2018 | 18:49
ushkujnik: Вопрос спорный про незачёт... Хотя в целом я с Вами согласен)
latinin 24 февраля 2018 | 19:24
ushkujnik:
Красная телега.
Не смешите современника и очевидца легендарной Красной машины.
ushkujnik 24 февраля 2018 | 19:40
latinin: Вы, похоже, забыли добавить к "современнику и очевидцу" ещё и "участника легендарной Красной машины"...
Ну, так... Для пущего смеха...
Современников и очевидцев 1972 года в стране, кроме Вас, почитай, и не осталось, как и ветеранов Куликовской битвы...
alehan000074 24 февраля 2018 | 20:11
ushkujnik: ссср проиграли серию 1972 г Канаде. Не надо нести чушь, что Россия - самая сильная хоккейная сборная в мире. Даже Ковальчук и Овечкин скажут, что это не так:))
nestor199 24 февраля 2018 | 18:55
Ребята рубятся за путевку в НХЛ, поэтому играют по настоящему.
sproter 24 февраля 2018 | 19:01
Выиграет OAR по хоккею золото Олимпиады, дальше опять будет влетать всем более-менее серьезным командам по две-три шайбы. Но требуется патриотичная клоунада, для поддержания угара.