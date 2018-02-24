РПЦ готовит документ с изложением ее отношения к геномным исследованиям
Как заявил в федеральном телеэфире глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларионе, самый главный критерий для РПЦ – нравственный. Если речь идет о научных исследованиях, которые помогут бороться с какими-то болезнями, то церковь это поддержит. Если речь идет о потенциальном клонировании людей, то с точки зрения РПЦ это недопустимо.
Комментарии30
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ze_danil 24 февраля 2018 | 18:39
единственный ответ попикам, который возможен, - это послать их в пешее эротическое путешествие
ихнее попиковское экспердное мнение ни стоит ровным счётом ничего
osj99 24 февраля 2018 | 18:54
ze_danil: чувствую, это будет бомба. Илларион - это у них выдающегося ума человечище. Просто жду божественных откровений. И это неважно, что в библии ничего не написано, например, про клонирование. Или про искусственное оплодотворение (зато, кстати, много рассказано про то, как надо всех убивать, убивать и еще раз... Но это так, отступление). Так вот, наши ребята связались с автором, и он им рассказал, что создатель думает по сему поводу. Илларион лично звонил, правда, по межгороду
kriimsdyk 24 февраля 2018 | 19:09
osj99: а как же непорочное зачатие?
ura_123 24 февраля 2018 | 19:20
kriimsdyk: Непорочное зачатие это порванный контрацептив)))
boooben 24 февраля 2018 | 19:34
Кого интересует мнение этих больных мужчин, одетых в женское платье? Разве генетики, к примеру, высказывались о деятельности РПЦ?
lankovskaya 24 февраля 2018 | 20:43
osj99: То есть, как это - "не написано"? Разве Мария родила Иисуса от мужчины? Путём о б ы ч н о г о оплодотворения? написано, что нет, она не от мужчины забеременела. ну, пусть от святого духа - однако, не обычным путём, а путём сверхъестественного (то есть, не естественного, а
искусственного ) оплодотворения. Так что про это в Библии как раз написано. И... одобрено.
vadimp 24 февраля 2018 | 18:40
И кого волнует отношение РПЦ к каким либо иcследованиям?
gvs 24 февраля 2018 | 18:42
Генетика -продажная девка ))) РПЦ - продажная церковь)))
serjo1977 24 февраля 2018 | 18:42
самый главный критерий для РПЦ – нравственный.
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Если бы это было так, то РПЦ давным-давно объявило бы о самороспуске...
popov_m 24 февраля 2018 | 18:43
А причем здесь РПЦ и наука???
zztop1960 24 февраля 2018 | 18:59
popov_m: В своё время РПЦ заявляла , что математика , геометрия и астрономия это ересь , и даже не смогли составить пасхальный календарь , обратились к проклятой Гейропе , которая им этот календарь составила
ivar1964 24 февраля 2018 | 18:43
Запретить науку! Она - наука - оскорбляет чувства верующих!
val_9 24 февраля 2018 | 18:44
Прекратите оскорБлять чувства ворующих!
juju11 24 февраля 2018 | 18:45
Shumanov
Задержанный по делу о организации наркотрафика из Аргентины в Россию Александр Чикало занимает пост президента Фонда «МОРАЛЬ» в Буэнос-Айресе (Русские православные меценаты в Латинской Америке/M.O.R.A.L. MECENAS ORTODOXOS RUSOS EN AMERICA LATINA). Пост вице-президента Фонда занимает офицер аргентинской полиции Иван Близнюк также задержанный по этому же уголовному делу. Собственно, на этом вопрос с православными меценатами в Латинской Америке можно считать решенным.
t.me/CorruptionTV
agamasat 24 февраля 2018 | 18:46
Пусть представят аргументацию. Да так, чтобы не выглядело смешно.
timwlad63 24 февраля 2018 | 18:51
РПЦ готовит документ с изложением ее отношения к геномным исследованиям
Как заявил в федеральном телеэфире глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларионе, самый главный критерий для РПЦ – нравственный. Если речь идет о научных исследованиях, которые помогут бороться с какими-то болезнями, то церковь это поддержит. Если речь идет о потенциальном клонировании людей, то с точки зрения РПЦ это недопустимо.
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Русская Православная Церковь права,погоня за коммерческой выгодой всегда опережает нравственное социальное воспитание в обществе.
Потому и оружие массового уничтожение в погоне за выгодой стало преподносится как аттракцион с катанием на американских горках.
segserg 24 февраля 2018 | 18:52
""РПЦ готовит документ с изложением ее отношения к геномным исследованиям"""
РАН готовит документ с изложением ее отношения к теологии...
hastings 24 февраля 2018 | 18:53
Без благославления Владыки никаких исследований дозволять нельзя!
serjo1977 24 февраля 2018 | 19:04
hastings: Да об чём речь? Пусть, только, Владыка официальный прайс вывесит, ну,чисто, что б злоупотреблений избежать... ;-))
sproter 24 февраля 2018 | 18:55
Внутри своей поповско-бесовской братии пусть хоть какие документы готовят и держат какую угодно точку зрения. Про "главный критерий для РПЦ – нравственный" - это вообще, за пределами нравственности, только поржать.
clandestino 24 февраля 2018 | 19:02
Документ должен быть рукописным и на церковно славянском, с опорой на авторитет отцов церкви, живших полторы тысячи лет назад, отшельников и блаженных.
ura_123 24 февраля 2018 | 19:07
А ежели вдруг соберутся клонировать Путина,при котором церковь стала практически органом гос.власти и обзавелась неслабой недвижимостью и охуе... небывалыми льготами...
Тоже будут против или сделают исключение?
murad_manapov 24 февраля 2018 | 19:07
гундяя в президенты РАН!
gostrax 24 февраля 2018 | 19:19
Это очень важное событие ,галактического (не побоюсь) уровня , глядишь так пойдет , что они и круглую форму Земли признают!
sergei03 24 февраля 2018 | 19:27
Наверное стоит прислушаться к организации, которая клонировала Бабародицу. Казанская, Смоленская, Иверская, Боголюбская... да еще и еще и только черт знает сколько их там наклонировали.
ramun 24 февраля 2018 | 19:28
Где нравственность и где РПЦ?
Очень далеко друг от друга.
jano 24 февраля 2018 | 19:31
А все-таки она вертится!
sasass 24 февраля 2018 | 19:40
Тормозят науку по всем направлениям ее деятельности...
lin_sya 24 февраля 2018 | 19:46
Что-то РПЦ слишком увлеклась мирскими делами, совсем Бога забросила...
sergei_tn 24 февраля 2018 | 20:44
А что РПЦ в этом понимает?
Им дай волю, они и по квантовой механике и по космологии ... да по чему угодно ляпнут.