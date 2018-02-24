""РПЦ готовит документ с изложением ее отношения к геномным исследованиям"""

Как заявил в федеральном телеэфире глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларионе, самый главный критерий для РПЦ – нравственный. Если речь идет о научных исследованиях, которые помогут бороться с какими-то болезнями, то церковь это поддержит. Если речь идет о потенциальном клонировании людей, то с точки зрения РПЦ это недопустимо.