В Чеховском районе Подмосковья найдены мертвыми трое граждан Казахстана
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, рядом с телами была найдена газовая горелка и бутылки из-под спиртного. Начата доследственная проверка. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай. Один погибший уже опознан.
Комментарии1
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pushok1971 24 февраля 2018 | 19:24
Причиной этого стала глупость, ведь этиловый спирт - это ядовитое вещество с сильным наркотическим действием. Но об этом не знают многие, участвуя лично в программе сокращения ненужного населения скрепоносной державы.
Но в данном случае - естественный отбор тоже сыграл свою роль!