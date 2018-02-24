Родченков: Нельзя допустить,чтобы российским спортсменам позволили пронести национальный флаг на церемонию закрытия ОИ

Такое мнение в интервью «Би-би-си» высказал информатор WADA, бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«Это самый важный момент в истории Олимпийского комитета. Очень важно показать, что он последовательно борется с допингом. Россия отвергает все обвинения. Они говорят, что я лжец. И если флагу разрешат появиться, это будет наихудшее решение. Олимпиада может умереть».

Григорий Родченков подчеркнул, что ему грозит смертельная опасность со стороны агентов Москвы. Интервью он давал в тёмных очках и балаклаве. Сейчас он находится под программой защиты свидетелей в США.