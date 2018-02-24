Родченков: Нельзя допустить,чтобы российским спортсменам позволили пронести национальный флаг на церемонию закрытия ОИ
Такое мнение в интервью «Би-би-си» высказал информатор WADA, бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
«Это самый важный момент в истории Олимпийского комитета. Очень важно показать, что он последовательно борется с допингом. Россия отвергает все обвинения. Они говорят, что я лжец. И если флагу разрешат появиться, это будет наихудшее решение. Олимпиада может умереть».
Григорий Родченков подчеркнул, что ему грозит смертельная опасность со стороны агентов Москвы. Интервью он давал в тёмных очках и балаклаве. Сейчас он находится под программой защиты свидетелей в США.
Комментарии43
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
the_same_sandro__ 24 февраля 2018 | 18:35
Лживый ублюдок. Так и будешь сидеть до конца дней в бронированной камере трясясь от страха за содеянное.
putin_itogy 24 февраля 2018 | 18:39
the_same_sandro__: Почему лживый...?
Ведь он чистую правду О ЛЖИ разоблачил.
Да, настучал, но где он солгал..?
А солгали вы, чекисты чистыми руками менявшие вонючую мочу..
Чтобы как всегда, по русски, одурачивать весь мир.
Так в чём же Сила, брат..?
the_same_sandro__ 24 февраля 2018 | 18:41
putin_itogy:
Сам все сделал и слил за пригоршню долларов, иуда, а теперь трясется от страха. Никто не станет пачкаться об это продажное говно.
putin_itogy 24 февраля 2018 | 18:43
the_same_sandro__: Дело в том, что его всё равно бы УБИЛИ ЧЕКИСТЫ..
Как они убили двух его лаборантов, которые даже не стучали никому.
Просто, чекисты, всегда зачищают свидетелей.
Пэтому ему тереть было нечго.
А так он проживёт гораздо дольше.
Американцы умеют защищать своих перебежчиков.
А кстати, как там Сноуден, поживает..?
sg70 24 февраля 2018 | 18:53
putin_itogy:
Он сбежал раньше чем умерли эти двое. Отсюда вывод. Они отказались клеветать за сребренники Фашиктона и были убиты спеслужбами сша..
sanisan 24 февраля 2018 | 19:01
Родченков, теперь спортсменам США запрещай флаги носить.
shicotus_live 24 февраля 2018 | 19:26
Они говорят, что я лжец..
.______________________________
да нет. милАй. ты даже не лжец, ты гораздо хуже.
Ты П**Р, в самом худшем смысле этого слова.
Так что, тварь, до конца недолгой жизни будешь в балаклаве бегать. Если тебя. урода. новые хозяева еще не грохнули.
book_publisher 24 февраля 2018 | 19:38
Эта продажная кудрявая сука по-любому плохо кончит. И она это знает...
alehan000074 24 февраля 2018 | 19:12
sg70:
для доставки 4 центнеров кокаина из посльства использовали самолет главы совета безопасности России и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOL!!! если говно-начальник всей рашинской гос безопасности приторговывает коксом в свободное от работы время (а может это его основная работ и есть), то нассать в чужую пробирку и подменить допинг пробы - это вообще плевое дело. одно слово - путираша...помрешь от смеху:))))
posta2006 24 февраля 2018 | 19:24
sg70: У вас крыша едет
kiever 24 февраля 2018 | 18:53
putin_itogy: ты сам, как, не боишься писать эти разоблачающие комментарии, зная какие они чекисты способные на все? Одел уже шапочку из фольги, или уже надёжно скрыт на украине или в израиле?
kukrynx 24 февраля 2018 | 18:47
the_same_sandro__: Сам все сделал и слил за пригоршню долларов
-----------------------------------------------------------
Скажи дружок, а зачем ему всё это делать за пригоршню?
doc8_vikt 24 февраля 2018 | 20:01
А что Радченков еще жив? Странно....
val_9 24 февраля 2018 | 18:49
putin_itogy: Зачем Вы отвечаете холую, который за копийку малую воров покрывает?!
zhnec07 24 февраля 2018 | 19:16
putin_itogy: Да, Родченков кристально честный человек....как на духу сознался, что лежал в психушке и пытался совершить суицид...остальное мелочи....
punyoshohlai 24 февраля 2018 | 18:44
the_same_sandro__:
Прокомментируй судьбы Никиты Камаева и Вячеслава Синева? Они ВАДА показаний не давали.
polba 24 февраля 2018 | 19:04
punyoshohlai: Видимо, их показания, могли не особо понравиться ВАДА и ЦРУшным функционерам всё это организовавшим, ибо они могли очень много рассказать правды о самом Родченкове.
Кстати, я думаю, самого Родченкова, в ближайшем будущем ждёт примерно тоже самое.... если это уже не произошло.
punyoshohlai 24 февраля 2018 | 20:09
polba:их показания, могли не особо понравиться ВАДА и ЦРУшным функционерам/
они не давали показаний. Чтобы определить понравятся-не понравятся, надо показания снять. Или не так?
всё это организовавшим/
Что организовавшим?
ovrag 24 февраля 2018 | 19:07
the_same_sandro__: If you are the same, значит ты был, есть и, похоже, останешься ублюдком. Друзья и коллеги Роченкова говорят о нём, как об умнейшем и порядочном человеке, который исполнял волю диктатора до поры до времени. И ПРЕКРАСНО, что он вывел мутковских овнюков на чистую воду. Понял ты? Родченков вывел их НА ЧИСТУЮ ВОДУ. А таие, как ты, которые видят жизнь только через очки "Не обманешь, не продашь" скулите теперь и злобно поливаете весь мир.
alehan000074 24 февраля 2018 | 19:09
the_same_sandro__:
ладно, я все понимаю и пусть спортсмены соревнуются, не надо бойкота...в принципе, поржали над путиным достаточно, можно даже и триколор вернуть - если он захотел свою собственную олимпиаду залить чужой мочой, в конце концов в рашке он царь и бог, холопы не пикнут -короче, имеет право:)))
goga_s 24 февраля 2018 | 19:44
the_same_sandro__:
"...бронированной.."????
Ты о ком??
Ты - переметнулся??
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
sklar39 24 февраля 2018 | 20:02
the_same_sandro__: К сожалению нашим мечтам не суждено сбыться. По крайней мере в ближайшие шесть лет.
hastings 24 февраля 2018 | 18:36
Иудушка Родченков, продал душу западным сатанистам :( Помолимся за раба грешного.
iwanow62 24 февраля 2018 | 18:36
троцкий получил ледорубом по башке.надеюсь и этот родченков подохнет так-же.
putin_itogy 24 февраля 2018 | 18:47
iwanow62: Троцкий, кстати, СОЗДАЛ Красную Армию..
И совержил Революцию в России.
Это он, а не Ленин - Отец - Основатель Большевизма.
Но русские они такие, коварные и неблагодарные, жадные и агрессивные, и всегда убивают отцов,
Иваны непомнящие..(((
zhnec07 24 февраля 2018 | 19:12
putin_itogy: Вообще-то Троцкого убил грузин Сталин, исполнителем был испанец Меркадер... основателем большевизма Троцкий не был, неуч...
daos15 24 февраля 2018 | 18:38
Мне этого урода даже как то жаль... жизнь под замком, пока не надоест ТОЙ стороне, и какать дрожа) Но достанут всё равно)
pirogok2014 24 февраля 2018 | 18:39
кишка тонка у Родченкова, всю жизнь теперь в страхе проведет, и все равно на шарфике удавится.
edyatel 24 февраля 2018 | 18:41
Я лично не понял, а в чём интерес Родченкова понесут флаг или не понесут?
kukrynx 24 февраля 2018 | 18:50
edyatel: 5-я строчка сверху.
Или месье не читатель, а писатель?
edyatel 24 февраля 2018 | 19:26
kukrynx: Опять же не вижу интереса.
Наличие или отсутствие флага не спасёт Родченкова от возмездия независимо от того лжец он или правдолюб.
Флаг- скорее символ примирения МОК и олимпийского комитета России признание взаимного уважения и дальнейшего сотрудничества.
Хотя я лично против таких Олимпиад, они потеряли ореол любительского спорта и превратились в соревнование профессионалов.
А для профессионалов у нас есть чемпионаты мира.
koshkaedu 24 февраля 2018 | 18:49
А что контрольный пакет ЭХА Москвы СТАЛИН купил?
nastawnik_dulo_w 24 февраля 2018 | 18:54
Этот мерзавец в самом деле возомнил, что это он вызвал лавину. А его просто использовали хозяева, чтобы отомстить России за свой сочинский позор.
sg70 24 февраля 2018 | 18:56
Родченков опять в маске БДСМ выступал, затейник? Весело ему там походу живется. Не только гроши дают, но и сексуальные услуги разнообразные оказывают, пидарасику
kukrynx 24 февраля 2018 | 19:09
sg70: Завидуешь?
venezianez49 24 февраля 2018 | 19:10
Нельзя допустить, чтобы Родченков продолжал вонять более ближайшего месяца.
ovrag 24 февраля 2018 | 19:13
Да.... Судя по комментариям, народ у нас пропащий. злобный, активно поощряющий воровство и гнилой до мозга костей. Спасибо партии за это. Стыдно и противно быть частью этого народа. Ни к Чехову, ни к Перельману это стадо отношения не имеет.
posta2006 24 февраля 2018 | 19:27
ovrag: Солидарна с Вами
cukker 24 февраля 2018 | 19:28
весь мир жрет допинг. сестры Вильямс как бульдожки от допинга, норвежцы грузовик привези. но оказался один предатель -Родченко, сеющий горе и смерть. его срочно необходимо ликвидировать, гаденыш не должен дышать. уничтожить весь город в котором он прячется
nikvol 24 февраля 2018 | 19:31
Григорий Родченков подчеркнул, что ему грозит смертельная опасность со стороны агентов Москвы
=======================================
Нормальная ситуация для предателя. А он ожидал, что ему с родины цветы с тортами будут слать?
zolingen 24 февраля 2018 | 19:53
И он абсолютно прав. Это показала олимпиада. Снова нашлись хитрожопые мильдронаты, сразу после показательной порки. Вывод:пока не дошло.
karabay 24 февраля 2018 | 20:25
Родченков, уехав в США, спас свою жизнь - гебьё "зачищало" под ноль (херово зачищало, тупые придурки)... Пускай в очках и балаклаве, зато живой, однако!
oleg_z 24 февраля 2018 | 20:38
Это говорит человек, непосредственно участвовавший в афере с мельдонием. Не ему говорить, нести или не нести флаг России на закрытии олимпиады. Он сам преступник, согласившийся на сделку со следствием из-за страха быть убитым своими подельниками.