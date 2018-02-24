Жители юго-запада Подмосковья выйдут сегодня на протестные акции
Люди потребуют от властей отменить планы строительства мусоросжигательного завода.
Против неэкологичных способов утилизации отходов теперь выступят жители Наро-Фоминска: согласованная акция начнется в три часа дня и пройдет под лозунгом «Нет геноциду народа!». Власти рассчитывают уже в ближайшее время приступить к возведению мусоросжигательного комбината, он должен появиться в деревне Могутово. Жители окрестных городов и поселков заявляют о существенной угрозе их здоровью, которая неизбежно возникнет в случае, если предприятие введут в строй. Компания «РТ-инвест», которая инвестирует в строительство заводов, впрочем, заявляет, что вред от перерабатывающих производств будет минимальным. Выбросы диоксинов якобы будут минимальными – вследствие трехступенчатой системы очистки, которую планируют использовать на предприятии.
Аналогичные митинги за последние несколько недель прошли и в других подмосковных городах – на акции, в частности, вышли жители Коломны и Черноголовки.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт