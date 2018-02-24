Открытые всероссийские спортивные соревнования по зимним видам спорта стартуют сегодня в России
В них примут участие сильнейшие российские спортсмены, не получившие приглашение на XXIII Олимпийские зимние игры, сообщает Минспорта.
Смысл таких соревнований не очень понятен, сказал в нашем эфире двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов добавил, что также непонятен статус тех спортсменов, которые будут принимать участие в этих соревнованиях.
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vaka257 24 февраля 2018 | 08:14
Очередной маразм...