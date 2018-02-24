Открытые всероссийские спортивные соревнования по зимним видам спорта стартуют сегодня в России

В них примут участие сильнейшие российские спортсмены, не получившие приглашение на XXIII Олимпийские зимние игры, сообщает Минспорта.

Смысл таких соревнований не очень понятен, сказал в нашем эфире двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов добавил, что также непонятен статус тех спортсменов, которые будут принимать участие в этих соревнованиях.