У российских спортсменов остается шанс пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане под национальным флагом

Этот вопрос решит сегодня, за день до окончания Игр, исполнительный совет Международного олимпийского комитета.

Решение будет основываться на рекомендациях рабочей группы МОК во главе с Николь Хоеверц. Команда готова к любому развитию событий, это касается в том числе и формы, сказал глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков. Он заверил, что при необходимости все прибудет вовремя.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков говорил, что в случае выполнения требований МОК национальный комитет может быть восстановлен в правах в последний день Игр.

Это позволит спортсменам пронести на церемонии закрытия российские флаги. Главное условие Россия выполнила. А именно – выплатила штраф в размере 15 миллионов долларов, наложенный в связи с дисквалификацией. Однако, затем ситуация осложнилась. Керлингист Александр Крушельницкий, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте, сдал положительный тест на мельдоний. Вчера также стало известно, что допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12-е место в соревнованиях двоек, показала наличие запрещенного вещества триметазидина.

5 декабря прошлого года МОК объявил о приостановке членства ОКР из-за нарушений антидопинговых норм на Олимпиаде в Сочи. Поэтому российские атлеты выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийской символикой.