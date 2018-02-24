С сайта Алексея Навального удалили расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько
Это сообщает издание «МБХ Медиа». Ранее политик сообщил о том, что материал удалят с сайта, потому что все его смотрят на портале Youtube. В расследовании Фонда борьбу с коррупцией утверждается, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски с девушками легкого поведения. Политик назвал это взяткой. Дерипаска подал иск к девушке из службы эскорта, которая опубликовала снимки. В рамках иска Усть-Лабинский суд внес видеозапись расследования и сайт Навального в реестр запрещенных сайтов.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт