С сайта Алексея Навального удалили расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько

Это сообщает издание «МБХ Медиа». Ранее политик сообщил о том, что материал удалят с сайта, потому что все его смотрят на портале Youtube. В расследовании Фонда борьбу с коррупцией утверждается, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски с девушками легкого поведения. Политик назвал это взяткой. Дерипаска подал иск к девушке из службы эскорта, которая опубликовала снимки. В рамках иска Усть-Лабинский суд внес видеозапись расследования и сайт Навального в реестр запрещенных сайтов.