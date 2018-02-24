Кредитный рейтинг России спустя три года вернулся на инвестиционный уровень
Это повысит приток капиталов и увеличит число иностранных инвесторов. С такими заявлениями выступили глава Минэкономики Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Так в правительстве отреагировали на решение международного рейтингового агентства Standard&Poors повысить рейтинг России. Еще одно агентство из большой тройки – Fitch – подтвердило рейтинг, который выше так называемого «мусорного уровня».
Комментарии5
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daos15 24 февраля 2018 | 08:11
А баба яга (хохлы) ПРОТИВ! ))))
arye_11 24 февраля 2018 | 08:15
daos15:
Чему радуешься, Давос?
Российская экономика еще не вылезла из мусорной кучи, а всего лишь чуть чуть приподнялась со дна.
Но осталась все в том же мусоре.
До чистого воздуха и солнца еще весьма далеко.
y_y_y 24 февраля 2018 | 08:20
arye_11:
//Российская экономика еще не вылезла из мусорной кучи//
Как раз экономические (макроэкономические) показатели у РФ были гораздо выше, чем у большинство стран с похожим рейтингом. И уровень доходности по российским бумагам соответствовал странам даже с гораздо более высоким рейтингом.
Рейтинг России занижали за т.н. "политические риски", фактически - за нежелание следовать диктату США. А сейчас S&P их почему-то снял. Даже удивительно, основная масса прогнозов была о сохранении предыдущей позиции.
vaka257 24 февраля 2018 | 08:19
Мечтать не вредно...Особенно после того,как США заявили о новых санкциях к Росссии и к тем,кто будет с ней сотрудничать ...
rash 24 февраля 2018 | 08:20
Камеди-клаб и Орешкин президент его.