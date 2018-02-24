Кредитный рейтинг России спустя три года вернулся на инвестиционный уровень

Это повысит приток капиталов и увеличит число иностранных инвесторов. С такими заявлениями выступили глава Минэкономики Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Так в правительстве отреагировали на решение международного рейтингового агентства Standard&Poors повысить рейтинг России. Еще одно агентство из большой тройки – Fitch – подтвердило рейтинг, который выше так называемого «мусорного уровня».