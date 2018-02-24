На сайте избиркома Тульской области опубликованы показатели явки 18 марта
На 10 утра явка на президентских выборах якобы составила уже, в среднем, 40%. А на некоторых участках проголосовали 77%. Это данные территориальной комиссии Советского района, сообщается на сайте «Карта нарушений» ассоциации «Голос». Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Комментарии7
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alex_d 24 февраля 2018 | 08:13
эхо упорно пиарит эту конторку, финансируемую американскими фондами. вот деятельность голоса - это и есть настоящее, а не выдуманное иностранное вмешательство в выборы.
johnbmw Евгений Большаков 24 февраля 2018 | 08:16
alex_d: Какими именно действиями она Вмешивается????
shilo 24 февраля 2018 | 08:16
Пробный шар.
sparky 24 февраля 2018 | 08:17
Передовики голосовательных наворотов.
Премию можно выписывать уже сейчас.
rash 24 февраля 2018 | 08:18
Вот собственно и ответ на спор - ходить иль не ходить - Вы УЖЕ сходили и проголосовали - угадайте за кого!
zztop1960 24 февраля 2018 | 08:21
Жители Тульской области могут не ходить на выборы , а заняться своими делами , за них уже "проголосовали" , 100% за Путина
shalunok 24 февраля 2018 | 08:21
Выполним и перевыполним спущенный план явки и переизбрания Перезидента досрочно!