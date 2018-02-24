На сайте избиркома Тульской области опубликованы показатели явки 18 марта

На 10 утра явка на президентских выборах якобы составила уже, в среднем, 40%. А на некоторых участках проголосовали 77%. Это данные территориальной комиссии Советского района, сообщается на сайте «Карта нарушений» ассоциации «Голос». Официальных комментариев по этому поводу пока нет.