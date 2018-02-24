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07:34, 24 февраля 2018

Сборная Норвегии установила рекорд по количеству медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде

Сегодня норвежцы завоевали бронзу в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. Эта медаль стала 38-й для сборной страны на Играх в Пхенчхане.

Среди горнолыжников победила команда Швейцарии, серебро – у сборной Австрии. Представители России уступили норвежцам еще в 1/8 финала.

Комментарии

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zmeelov_1 24 февраля 2018 | 07:40

Астматики - это сила.. Дурдом

ura_123 24 февраля 2018 | 07:43

zmeelov_1: Острый приступ самоидентификации?

zmeelov_1 24 февраля 2018 | 07:51

ura_123: Стрелочник, у меня нет астмы (Слава Богу). Но по жизни их видел не мало. Достойные сожалений люди. Без баллончика ингалятора и 100 метров не пройдут. Я уж не говорю про бег. А уж паче на лыжах. Да на время.. У меня тапки от хохота обмякли. А ты, подпиндос, знаешь, что такое астма?

art_ 24 февраля 2018 | 07:55

zmeelov_1: Наверное, вместо мельдония эти нужно было использовать, раз разрешены

padun 24 февраля 2018 | 08:04

zmeelov_1: Фигня. Вот мельдоний - это сила. И здесь нам нет равных.

kotvinder2 24 февраля 2018 | 08:11

zmeelov_1: Запад превратил олимпиаду в фарс! Сейчас победили астматики, а кто победит на следующей олимпиаде? Дэцэпэшники??

snagging 24 февраля 2018 | 08:00

Подсели на спорт, а не на настойку боярышника с мельдонием.

speculyant 24 февраля 2018 | 08:17

snagging: другое любопытно:теперь в Норвегй из каёдого утюга несется про :"мы-народ богоносец,бсех порвали,хоть нас великих все обижали,и всех порвем и в дальнейшем,как Тузик грелку,кругом враги,но мы всем доказали,пиндосы утрутся..." и т.д, и т.п???? А немцы не пишут ли теперь "1939-1942 - Можем повторить!" ??? ;0))

sergirusso 24 февраля 2018 | 08:14

У Германии 13 золотых, что то не слышал про астматиков в их сборной...

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