Сборная Норвегии установила рекорд по количеству медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде

Сегодня норвежцы завоевали бронзу в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. Эта медаль стала 38-й для сборной страны на Играх в Пхенчхане.

Среди горнолыжников победила команда Швейцарии, серебро – у сборной Австрии. Представители России уступили норвежцам еще в 1/8 финала.