Тренер бобслеистки Надежды Сергеевой выдвинул несколько версий, почему она попалась на допинге

Содержание запрещенного вещества в пробе настолько невелико, что оно могло попасть в организм даже воздушно-капельным путем, сказал Сергей Журкин. По его словам, врачи говорят, что это могут быть частицы спрея. Журкин добавил также, что спортсменка, возможно, хранила разрешенные таблетки в таре, которая когда-то контактировала с запрещенной таблеткой, передает ТАСС. По сведениям агентства, Надежда Сергеева отказалась от вскрытия второй допинг-пробы и покинула олимпийскую деревню. На соревнованиях она заняла 12-е место. Ранее бронзовые медали сдали из-за допинга керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.