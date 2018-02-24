Тренер бобслеистки Надежды Сергеевой выдвинул несколько версий, почему она попалась на допинге
Содержание запрещенного вещества в пробе настолько невелико, что оно могло попасть в организм даже воздушно-капельным путем, сказал Сергей Журкин. По его словам, врачи говорят, что это могут быть частицы спрея. Журкин добавил также, что спортсменка, возможно, хранила разрешенные таблетки в таре, которая когда-то контактировала с запрещенной таблеткой, передает ТАСС. По сведениям агентства, Надежда Сергеева отказалась от вскрытия второй допинг-пробы и покинула олимпийскую деревню. На соревнованиях она заняла 12-е место. Ранее бронзовые медали сдали из-за допинга керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.
Комментарии10
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ura_123 24 февраля 2018 | 07:41
Надышалась от кёрлингиста?
snagging 24 февраля 2018 | 07:56
ura_123: потёрлась
padun 24 февраля 2018 | 08:07
snagging: насосалась
vaka257 24 февраля 2018 | 07:45
Скорее мельдоний попал половым путём...
ur_sus 24 февраля 2018 | 07:53
vaka257:
Тут намедни девица Мария (не путайте с одноименной девой) заявила, что "испытала бурю эмоций" узнав о складе наркоты в российском посольстве в Аргентине. Типа, виртуально кайфанула. Может и эта спортсмэнка где-нить воздушно-капельно прочувствовала "препарат"?
velbkeirf1 24 февраля 2018 | 07:57
vaka257: из горького опыта?
davi__koloradov 24 февраля 2018 | 07:46
А теперь внимание, как было на самом деле ... Сергеева жрала допинг!
velbkeirf1 24 февраля 2018 | 07:48
Это не отговорка, я помню Кличко черножопый обплевал всю физиономию, а никакого мельдония не обнаружили
keg 24 февраля 2018 | 07:49
воздушно -капельным путём...? ржунемогу...
voenpes 24 февраля 2018 | 08:13
Среди молодых людей когда-то была " отмазка" что гонорея передалась воздушно капельным путем. В худшем случае - в бане.