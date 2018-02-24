Минфин США активно работает с ФБР над новыми санкциями против граждан России
Это заявил глава ведомства Стивен Мнучин. По его словам, о новых ограничениях Белый дом объявит в течение нескольких недель. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что санкции могут ввести в отношении 13-ти фигурантов так называемого кремлевского списка. В нем сотрудники администрации президента России, члены правительства, главы обеих палат парламента и ряда ведомств, а также бизнесмены, чье состояние больше одного миллиарда долларов.
Комментарии5
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zmeelov_1 24 февраля 2018 | 07:38
Помножат исключительную нацию на ноль.. Доиграются, помножат ведь
ur_sus 24 февраля 2018 | 07:57
//...а также бизнесмены, чье состояние больше одного миллиарда долларов...//
Да какой это "бизнесмен" из России с одним "лярдом"? так,средней руки предпрениматель....
art_ 24 февраля 2018 | 08:01
как-то задержалось вставание с колен. а было все духоподъемно. пока кризис не вдарил
kotvinder2 24 февраля 2018 | 08:07
Скорее бы уже этих чёртовых "граждан России" поганой метлой вымело отсюда - только лучше бы стало!
max3446 24 февраля 2018 | 08:22
Военное присутствие США в Португалии обернулось трагическими последствиями для местных жителей.
Как удалось выяснить агентству Ruptly, в окрестностях американской базы Лажеш на острове Терсейра зафиксирован всплеск онкологических заболеваний. Со времен холодной войны население региона подозревает Вашингтон в тайном размещении ядерного оружия, губительном для окружающей среды. Как рассказали Ruptly португальские ученые, естественными причинами объяснить загрязнение почв, приводящее к массовых заболеваниям, невозможно.
Португальцы настаивают на расследовании. Соединенные Штаты, встревоженные высокой смертностью своих военнослужащих на Терсейре, еще в 1990-е направили туда специальную комиссию. Однако результаты ее работы были строго засекречены.
На португальском острове агентство Ruptly столкнулось с острой враждебностью местных жителей к американцам.
«Нынешний президент США говорит: „моя страна в первую очередь“ — „America First“, но здесь, на Азорских островах, острова в первую очередь, а Америка только потом», — объясняет бывший мэр города Прайя да Витория на Терсейре Карлуш Лима.
Местный гражданский активист Маркуш Фагундеш хочет заставить Вашингтон заплатить. «Проблема существует, нет сомнения, что она вызвана американской авиабазой, значит, США несут ответственность, и они должны возместить наши потери», — говорит Фагундуш, намеренный довести дело до обсуждения в португальском парламенте.