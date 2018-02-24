Минфин США активно работает с ФБР над новыми санкциями против граждан России

Это заявил глава ведомства Стивен Мнучин. По его словам, о новых ограничениях Белый дом объявит в течение нескольких недель. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что санкции могут ввести в отношении 13-ти фигурантов так называемого кремлевского списка. В нем сотрудники администрации президента России, члены правительства, главы обеих палат парламента и ряда ведомств, а также бизнесмены, чье состояние больше одного миллиарда долларов.