На некоторых избирательных участках в Туле якобы проголосовали уже 77% избирателей
Такая информация появилась на сайте местного избиркома. Там указана явка на 10 часов утра. С чем это связано, пока не поясняется. Президентские выборы пройдут 18 марта.
Комментарии16
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savbensmb 24 февраля 2018 | 07:39
Бывает. Не ту кнопку случайно нажали. 70 - 70 уже заложено...
vova36 24 февраля 2018 | 07:42
и из них 146% за путина запрограммировано
pa6o4uu 24 февраля 2018 | 07:45
якобы проголосовали уже 77%
кто такие якобы?
эээ, алёё
sagal 24 февраля 2018 | 07:47
я даже догадываюсь за кого ...
j_partizan 24 февраля 2018 | 07:50
О какой инвестиционной привлекательности этой страны можно говорить?
Инвесторы, прячьте свои денежки от мошенников!
klukvik 24 февраля 2018 | 07:52
генеральная репетиция
stariyperd 24 февраля 2018 | 08:20
klukvik: генеральская репетиция.
pionerka Зинаида Сацкая 24 февраля 2018 | 07:53
Ну вот теперь стал понятен смысл выражения "бежать впереди собственного визга".
snagging 24 февраля 2018 | 07:54
Кто-то в избиркоме хорошо отметил 23 февраля. Срочно нужен мельдоний, чтобы снять алкогольный синдром и аннулировать результаты.
piter_ug 24 февраля 2018 | 07:55
Это хорошее основание для расформирования избир-вата-кома.
serg2010 24 февраля 2018 | 07:58
Сайт "местного избиркома" - это что такое? Не серьёзно в СМИ запускать всякую хрень.
klukvik 24 февраля 2018 | 08:01
сисадмин пошутил, дату вперед перевел.
система на автопилоте и запустилась
antimrakobes 24 февраля 2018 | 08:02
Россияне так любят Путена, что проголосовали за него ещё в 1945 году. С тех времён и пошла традиция приурочивать 9 мая к победе Путена.))))
igor20012 24 февраля 2018 | 08:03
Это военная тайна ! В других городах запрограммированы совсем другие %: и 77.7%, и 77.8%, и 77.6%..... И только в чечне-100%.
sasass 24 февраля 2018 | 08:11
Вот почему на выборы ходит бесполезно - все заранее запрограммировано и наверняка и протоколы уже написаны...
max3446 24 февраля 2018 | 08:17
Тестируют систему.И что тут такого?