Служба безопасности Украины заявила о попытке российских спецслужб взорвать ракетный крейсер
Речь идет о военном корабле «Украина», который законсервирован с 1996 года и стоит в городе Николаев. На сайте ведомства говорится, что подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины с целью запугать местное население. В этом обвиняется задержанный россиянин Давид Пономарев. Комментариев со стороны российских официальных лиц пока не поступало.
Комментарии8
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desdicado 24 февраля 2018 | 07:40
Шутка дня
daos15 24 февраля 2018 | 07:43
desdicado: Атомной бомбой)
y_y_y 24 февраля 2018 | 07:51
daos15:
C него уже сперли часть оборудования. Часть устарело и заржавело за 20 лет отстоя. А если что и осталось, решили взорвать! :)))
kotvinder2 24 февраля 2018 | 08:03
desdicado: Сортир! Сортир ещё хотели взорвать! С целью нанесения непоправимого урона!
iwanow62 24 февраля 2018 | 07:49
Хохляцкое дерьмо и так не тонет,зачем его взрывать?)
eule 24 февраля 2018 | 08:05
Эхо, неужели нет других новостей, зачем повторять эти украинские глупости?
sergirusso 24 февраля 2018 | 08:06
Друга дружке соответствуют. Поросенко и Плешивец - идеальная пара...
kiever 24 февраля 2018 | 08:22
Укропропаганда работает на уровне зимбабве, и похоже там ни кто над этим не смеётся, а даже вполне верит. во что превратили свой народ проходимцы с майдана