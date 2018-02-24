Служба безопасности Украины заявила о попытке российских спецслужб взорвать ракетный крейсер

Речь идет о военном корабле «Украина», который законсервирован с 1996 года и стоит в городе Николаев. На сайте ведомства говорится, что подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины с целью запугать местное население. В этом обвиняется задержанный россиянин Давид Пономарев. Комментариев со стороны российских официальных лиц пока не поступало.