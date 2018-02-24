Сборная России по баскетболу в овертайме проиграла Франции со счетом 74:75
Это был матч отбора на чемпионат мира 2019 года. Следующий матч квалификации Россия проведет завтра с командой Боснии и Герцеговины.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это был матч отбора на чемпионат мира 2019 года. Следующий матч квалификации Россия проведет завтра с командой Боснии и Герцеговины.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antimrakobes 24 февраля 2018 | 08:07
Ничего, потом Мигалкин снимет самый кассовый фильм "Путь на овертайм", в котором расскажет всю правду о победе скреп над гейропейцами!