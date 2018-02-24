Дональд Трамп призвал разрешить учителям носить в школе оружие
По мнению президента США, это станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто замышляет атаку. Трамп накануне выступил на конференции представителей консервативных политических сил. Ранее в школе во Флориде один из бывших учеников открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек, еще 14 были ранены.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
art_ 24 февраля 2018 | 07:31
Почему только учителям в школах? А продавцам в магазинах, вообще все должны ходить с оружием..
velbkeirf1 24 февраля 2018 | 07:36
Дональд Трамп призвал разрешить учителям носить в школе оружие \\\\\\\\\\\о
Здорово а еще с этого робинзона Круза снять скальп в назидание всем остальным уч
bokarev_aleks 24 февраля 2018 | 08:00
Я думал,что Трамп умнее!