Дональд Трамп призвал разрешить учителям носить в школе оружие

По мнению президента США, это станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто замышляет атаку. Трамп накануне выступил на конференции представителей консервативных политических сил. Ранее в школе во Флориде один из бывших учеников открыл стрельбу, в результате которой погибли 17 человек, еще 14 были ранены.