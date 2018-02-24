На Олимпиаде в Пхенчхане сегодня будет разыграно 8 комплектов наград

У россиян есть шансы основательно пополнить свою медальную копилку.

Суббота начнется с, возможно, главной жемчужины зимних Олимпиад – мужского лыжного марафона. Традиционно эта гонка проводится в последний день Игр, а победителя чествуют на церемонии закрытия. Но в этот раз организаторы решили отдать эту честь лыжницам, так что завершать Олимпиаду будет женский марафон. У россиян в гонке на 50 километров прекрасные шансы на медали. Особенно у Дениса Спицова. В его личной коллекции уже есть два серебра и бронза Пхенчхана. Не хватает золота. Добыть его в субботу будет тяжело. Во-первых, бежать марафон придется классикой, во-вторых, тут очень уж хороши норвежцы, особенно Симен Крюгер. Впрочем, Спицов, кажется, уже созрел для борьбы за золото. Сегодня же будут разыграны медали в параллельном слаломе у сноубордистов. И тут за награды высшего достоинства поборются Алена Заварзина и Вик Уайлд. Натурализованный американец – единственный российский чемпион Сочи, кого МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане.

Олимпийские игры завершатся в воскресение.