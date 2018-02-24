Сирийская и российская авиация при бомбардировках Восточной Гуты могут использовать запрещенные кассетные бомбы
Так утверждает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Восточная Гута подвергается обстрелам фугасными и «вакуумными» бомбами, а также системами залпового огня, хотя их применение в местах концентрации гражданского населения запрещено. Так считает группа Conflict Intelligence Team на основе анализа фото и видеоматериалов в соцсетях. По словам расследователей, зажигательные и кассетные бомбы либо не использовались до вступления в сирийский конфликт России, либо их применение сошло на нет к 2013 году и возобновилось только с началом операции Москвы. Всего, по данным CIT, из-за обстрелов находящейся в руках сирийской оппозиции Восточной Гуты за шесть дней погибли более 400 мирных жителей. Схожие цифры привел в четверг и заместитель генсека ООН Марк Лоукок, однако постпред Сирии при организации Башар Джаафари поставил данные о жертвах под сомнение. Он обвинил Лоукока в ретрансляции ложных сведений, распространяемых террористами, и отверг обвинения в бомбардировке Дамаском Восточной Гуты.
Тем временем Москва пока блокирует принятие резолюции Совбеза ООН о 30-дневном гуманитарном перемирии в Сирии. Она считает, что в ней нет достаточных гарантий прекращения огня со стороны антиправительственных сил.
Комментарии11
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arye_11 24 февраля 2018 | 07:13
Так вот, каков он, послепобедный мир.
Великая Победа в Сирии становится все победнее и победнее.
ksp_48 24 февраля 2018 | 07:16
arye_11: могут использовать, а могут и не использовать, но госдепососки печеньку заработают в любом случае.
y_y_y 24 февраля 2018 | 07:30
ksp_48:
Самое забавное, что в тексте новости не указано, что США не подписали Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. То есть кому-то они "запрещенные", кому-то - нет.
Россия, кстати, тоже не подписала, так что может использовать вполне легально.
zmeelov_1 24 февраля 2018 | 07:19
Так считает группа Conflict Intelligence Team на основе анализа фото и видеоматериалов в соцсетях
Комики те же.. Странно, почему использование хим. оружия не приписали..Дебилы .ля (с) Лавров
sergeev67 24 февраля 2018 | 07:15
Ну конечно, надо отомстить за братков. Это по-пацански.
y_y_y 24 февраля 2018 | 07:35
sergeev67:
ИМХО, месть тут не причем. Просто Гута - это пригород Дамаска, в котором террористы удерживают несколько сотен тысяч человек в заложниках. Не дают им выйти. Сейчас у сирийцев дошли руки до того, чтобы хотя бы попытаться освободить от группировок пригороды столицы.
А в новостях мы видим, как информационную войну ведут интернетовские подразделения террористических группировок, ИМХО. ;)
max3446 24 февраля 2018 | 07:18
Так считает группа Conflict Intelligence Team на основе анализа фото и видеоматериалов в соцсетях.
Бу га га )) под столом от смеха.
arye_11 24 февраля 2018 | 07:21
max3446:
Максик.
Почему ты решил, что "под столом от смеха"?
Ты под столом совсем по другой причине - заснул там с вечера.
Ну и как, хорошо встретили выходной день?
zmeelov_1 24 февраля 2018 | 07:34
Педальный, а тебя как обычно не пригласили на посиделки? Тут небось тёрся, плюшки обкомовские отрабатывая? Печальна судьбина твоя.. Чёйто Михал Афанасьевич вспомнился с его определением тех, кто избегает шумных застольев в обществе хмельных красавиц.. Геелюб что-ли? Хотя итак видно.. Попиндосы иными не бывают..
serg_anat 24 февраля 2018 | 07:32
И вновь, как при Алеппо, весь "цивилизованный мир" ужаснется этим преступлениям....
А потом опять, как при Мосуле или Ракке.., где плюшевыми игрушками закидали террористов , "цивилизованный мир" скромно потупит глазки......
Циники и фарисеи......
vlasta64 24 февраля 2018 | 07:53
Американская коалиция признала убийство почти миллиона мирных граждан, Эхо Москвы вы о чем?