Сирийская и российская авиация при бомбардировках Восточной Гуты могут использовать запрещенные кассетные бомбы

Так утверждает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Восточная Гута подвергается обстрелам фугасными и «вакуумными» бомбами, а также системами залпового огня, хотя их применение в местах концентрации гражданского населения запрещено. Так считает группа Conflict Intelligence Team на основе анализа фото и видеоматериалов в соцсетях. По словам расследователей, зажигательные и кассетные бомбы либо не использовались до вступления в сирийский конфликт России, либо их применение сошло на нет к 2013 году и возобновилось только с началом операции Москвы. Всего, по данным CIT, из-за обстрелов находящейся в руках сирийской оппозиции Восточной Гуты за шесть дней погибли более 400 мирных жителей. Схожие цифры привел в четверг и заместитель генсека ООН Марк Лоукок, однако постпред Сирии при организации Башар Джаафари поставил данные о жертвах под сомнение. Он обвинил Лоукока в ретрансляции ложных сведений, распространяемых террористами, и отверг обвинения в бомбардировке Дамаском Восточной Гуты.

Тем временем Москва пока блокирует принятие резолюции Совбеза ООН о 30-дневном гуманитарном перемирии в Сирии. Она считает, что в ней нет достаточных гарантий прекращения огня со стороны антиправительственных сил.