ЛДПР потребует не пускать журналистов телеканала «Дождь» в Госдуму

Это заявил накануне вице-спикер нижней палаты парламента от фракции либерал-демократов Игорь Лебедев.

Такое предложение выглядит странно, сказала «Эху Москвы» исполняющая обязанности главного редактора «Дождя» Александра Перепелова.



Ранее в эфире «Дождя» с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским парламентский корреспондент сообщила политику, что член фракции Леонид Слуцкий пристает к девушкам-журналисткам. Сам депутат, который возглавляет комитет по международным делам, обвинения отрицает.