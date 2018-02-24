Z Архив новостей новости
5 6 6 589
Эксклюзив Эха 07:02, 24 февраля 2018

ЛДПР потребует не пускать журналистов телеканала «Дождь» в Госдуму

Это заявил накануне вице-спикер нижней палаты парламента от фракции либерал-демократов Игорь Лебедев.
Такое предложение выглядит странно, сказала «Эху Москвы» исполняющая обязанности главного редактора «Дождя» Александра Перепелова.

Ранее в эфире «Дождя» с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским парламентский корреспондент сообщила политику, что член фракции Леонид Слуцкий пристает к девушкам-журналисткам. Сам депутат, который возглавляет комитет по международным делам, обвинения отрицает.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

pusto1 24 февраля 2018 | 07:17

потому что член, извините, у Леонида Слуцкого слюна течет на симпатичных журналисток :)

sergeev67 24 февраля 2018 | 07:17

Вот это абсолютно правильно! Вообще чтобы без журналистов. Ни женщин, ни мужчин. А то придет какой-нибудь молодой смазливый журналист к Слуцкому, и получим очередной скандал. Но уже с гомосексуальным подтекстом.
Это никуда не годится.

odobryam_s 24 февраля 2018 | 07:22

«Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг клики: "Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше - хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе. Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?" Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ.»

Гоголь Н.В. «Мертвые души».

j_partizan 24 февраля 2018 | 07:25

Дело пацаны говорят, незачем порядочным девушкам приходить на сходку гопников.

j_partizan 24 февраля 2018 | 07:36

Предлагаю ЛДПР выдвинуть Настю Рыбку на должность спикера Госдумы. Будет свой среди своих.

bokarev_aleks 24 февраля 2018 | 07:58

Всем журналистам нужно объявить бойкот молчания ЛДПР.Это будет очень эффективным перед президентскими выборами.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 20 февраля Поздравить…праздники, опросы, день рождения, общество, события

5 346 6 7893 20.02
Kпраздники, опросы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 21 февраля Поздравить…

5 245 6 6445 21.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 239 6 16271 20.02
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 97. Письмо Уоррену Битти Нет, иллюзий особых он все равно не питал. Без языка, без связей. Не забудем и о политической ситуации, когда советский человек не мог просто взять и уехать работать в Голливуд…

5 100 6 17782 17.02
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Да, мы пытаемся обойти Украину Но не для того чтобы навредить Украине, а для того чтобы обеспечить надёжный маршрут транзита российского газа. События 2004 г. или 2008-го наглядно показали, что Украина — это ненадёжный транзитер газа…

5 283 6 45978 17.02
Kукраина, рф, политика, ес, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 140 6 10311 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Интервью Разбор полета

Максим Сурайкин гость: Максим Сурайкин кандидат в президенты РФ от партии «Коммунисты России»

Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества…

5 76 6 5726 19.02
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kвыборы, сталин, история, навальный, видео
Блоги

+ Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда В Кремле вручены государственные награды…

5 222 6 16847 23.02
8читать ;смотреть
Kвоенные, путин, награды, сирия, войны, видео, события
Блоги

Николай Полисский: Я не собирался никого оскорблять В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально…

5 162 6 13734 19.02
Kискусство, религия, праздники, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей дома 3 на Малой Ордынке

5 243 6 21015 22.02
Kнемцов, память, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Печатников, который вполне одобрительно высказывался относительно бандюганов, которые отпилили табличку от стенки, сделав эту работу за мэрию, этот самый Печатников теперь будет устанавливать табличку, как ему велел его начальник, мэр Москвы Собянин..

5 95 6 8910 23.02
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, немцов, власть, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Ксения Собчак политик

Два высших должностных лица страны придумали «конфигурацию» для преодоления конституционного предела Речь в Верховном суде на слушании по рассмотрению заявления об отмене решения ЦИК РФ о регистрации Путина кандидатом в президенты РФ…

5 284 6 92790 17.02
Kполитика, суды, выборы-2018, путин, мнения
Блоги

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Серебро — у Евгении Медведевой…

5 308 6 33174 23.02
Kолимпиада-2018, спорт, фигурное катание, фото, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

Марш Немцова. Это важно Мы требуем расследования убийств, политических реформ и сменяемости власти. Мы выходим, чтобы показать: убийство Немцова не смогло уничтожить идеи, за которые он боролся…

5 46 6 5059 22.02
Kнемцов, акции, память, политика, видео, мнения
Блоги

Михаил Касьянов лидер партии «ПАРНАС»

Российские наемники гибнут в Сирии. Общество ждет ответов Вовлеченность России в сирийский конфликт оказалась гораздо большей, чем изначально предполагал Путин, и теперь любые действия ухудшают ситуацию. Прямой боевой контакт с США — очень тревожный сигнал…

5 140 6 22535 17.02
Kобщество, сирия, военные, политика, мнения
Голосование
Вам понравился агитационный ролик, призывающий идти на выборы?
5 52 6 5708 19.02

Популярное за неделю

Новости

Служба безопасности Украины заявила о попытке российских спецслужб взорвать ракетный крейсер Речь идет о военном корабле «Украина», который законсервирован с 1996 года и стоит в городе Николаев

5 5 6 4119
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Гибридная составляющая может переосмыслить всё, кроме физических результатов: сложно сказать российской военной пропаганде, что эти убитые казаки воскресли…

5 173 6 157238 17.02
#слушать 48:08 8читать $скачать 11.0 МБ
Голосование
Вам обидно, что казахский язык переходит с кириллицы на латиницу?
5 147 6 20575 20.02
Блоги

+ Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Владимир Бортко: «Он был явный патриот. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах — о глупости и подлости»...

5 746 6 194735 22.02
8читать ;смотреть
Kсеребряков, политика, рф, общество, кино, идеология, видео, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

+ А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор Тут собраны все фобии, фантазмы, скелеты в шкафу, преследующие «нормального» обывателя: негр в армии; служба до 60 лет; геи, правящие миром…

5 310 6 174807 18.02
8читать ;смотреть
Kобщество, юмор, выборы, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6714446
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3309857

Сегодня в эфире