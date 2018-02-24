ЛДПР потребует не пускать журналистов телеканала «Дождь» в Госдуму
Это заявил накануне вице-спикер нижней палаты парламента от фракции либерал-демократов Игорь Лебедев.
Такое предложение выглядит странно, сказала «Эху Москвы» исполняющая обязанности главного редактора «Дождя» Александра Перепелова.
Ранее в эфире «Дождя» с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским парламентский корреспондент сообщила политику, что член фракции Леонид Слуцкий пристает к девушкам-журналисткам. Сам депутат, который возглавляет комитет по международным делам, обвинения отрицает.
Комментарии6
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pusto1 24 февраля 2018 | 07:17
потому что член, извините, у Леонида Слуцкого слюна течет на симпатичных журналисток :)
sergeev67 24 февраля 2018 | 07:17
Вот это абсолютно правильно! Вообще чтобы без журналистов. Ни женщин, ни мужчин. А то придет какой-нибудь молодой смазливый журналист к Слуцкому, и получим очередной скандал. Но уже с гомосексуальным подтекстом.
Это никуда не годится.
odobryam_s 24 февраля 2018 | 07:22
«Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг клики: "Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше - хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе. Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?" Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души».
j_partizan 24 февраля 2018 | 07:25
Дело пацаны говорят, незачем порядочным девушкам приходить на сходку гопников.
j_partizan 24 февраля 2018 | 07:36
Предлагаю ЛДПР выдвинуть Настю Рыбку на должность спикера Госдумы. Будет свой среди своих.
bokarev_aleks 24 февраля 2018 | 07:58
Всем журналистам нужно объявить бойкот молчания ЛДПР.Это будет очень эффективным перед президентскими выборами.