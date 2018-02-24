Американские биатлонисты будут бойкотировать финал Кубка мира в Тюмени

Решение принято поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности, говорится в заявлении Федерации биатлона США. Бойкот связан с допинговыми скандалами вокруг российских спортсменов. Финальный этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.