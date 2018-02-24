Американские биатлонисты будут бойкотировать финал Кубка мира в Тюмени
Решение принято поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности, говорится в заявлении Федерации биатлона США. Бойкот связан с допинговыми скандалами вокруг российских спортсменов. Финальный этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.
Комментарии8
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velbkeirf1 24 февраля 2018 | 07:25
Решение принято поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности...........
По всей вероятности участились случаи отстрела американских биатлонистов прямо на трассе?
gillan38 24 февраля 2018 | 07:37
Не позавидуешь МОК. Надо принимать решение по флагу России на закрытии олимпиады. С одной стороны деньги заплачены. 15 лямов. С другой два случая допинга и давление со всех сторон.
laksap 24 февраля 2018 | 07:37
А что написано в уставе кубка мира?
Если ничего, то надо дописать о последующем пропуске 3-5 соревнований.
demokrat62 24 февраля 2018 | 07:42
Правильно сделали.Кто к гангстерам от спорта поедет ?? Скоро и немцы,норвежцы и все остальные последуют.
iwanow62 24 февраля 2018 | 07:51
Очкуют.
serg_anat 24 февраля 2018 | 07:55
Кристальная чистота американского спорта прямо вопиет.....
bokarev_aleks 24 февраля 2018 | 07:55
Да и хрен с ними,борцами за чистоту спорта.Они бы лучше со своими бы наркоманами разобрались.Один Амстронг чего стоит,сколько лет он голову морочил.
mercer57 24 февраля 2018 | 08:04
раися уже не отмоется от своей токсичности.... зачем мараться участием в стране, где её руководство давало добро и само участвовало в обмане и подлогах с мочой !?