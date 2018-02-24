Орбитальный модуль проекта «ЭкзоМарс» успешно завершил торможение об атмосферу планеты

Это был опасный маневр, поскольку аппарат при этом нагревается и был риск повредить приборы, но все прошло удачно, сообщили ТАСС в Институте космических исследований РАН. В марте начнутся первые тестовые включения научных приборов. Проект «ЭкзоМарс» — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата.