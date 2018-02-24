Украина может запретить проводить выборы президента России в российских дипмиссиях
Об этом сообщил в «Твиттере» глава МИДа страны Павел Климкин. По его словам, Киев направил Москве ноту протеста из-за подготовки к голосованию в Крыму. Украина считает полуостров своей оккупированной территорией.
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ha12raz 24 февраля 2018 | 06:56
Раньше шабаш нечистой силы проводился на лысой горе.......ныне переехали в конторы РФ.