Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали президента России поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали президента России поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Как передает Франс Пресс, документ предусматривает прекращение огня на 30 дней в Сирии. Это позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых из Восточной Гуты.
Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна готова согласовать текст резолюции по гуманитарной паузе в Восточной Гуте, но должны быть гарантии игроков, которые имеют влияние на боевиков.
Комментарии8
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doorin 23 февраля 2018 | 20:09
Если срочно не ввести перемирие в восточной Гуте,
то ситуация будет точно такая же как при взятии Ракки,
от которой вообще ничего не осталось, когда её
сравняли с землей вместе с мирными жителями
силы западной коалиции.
К тому же из восточной Гуты не успели вывести
западных инструкторов обучающих боевиков
сбивать русских из американских ПЗРК.
Сообщила представитель ЦРУ Николь де Хэй.
\ Телеканал France 24 \
her 23 февраля 2018 | 20:11
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали президента России поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии
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Путин выбрал свою планиду, он теперь с изгоями дружит. :-)
ura_123 23 февраля 2018 | 20:14
doorin: А от мистера грустная лошадь нет новостей?
sasha2011 23 февраля 2018 | 20:21
ura_123:
А "мистер грустная лошадь" - это кто?
Случайно, не манин начальник?
komiccap_nkvd 23 февраля 2018 | 20:11
Меркель пощады просит.
ura_123 23 февраля 2018 | 20:12
Они бы ещё призвали рассеюшку поддержать создание трибунала по малазийскому Боингу)))
ugiazov 23 февраля 2018 | 20:14
Лавров дурака включил.Есть рычаги влияния на все эти группировки. Вплоть до уничтожения в случае провокаций.
abuvgrobu 23 февраля 2018 | 20:15
Все призывы меркелей и макронов ведут к усилению конфликта и дополнительным жертвам.