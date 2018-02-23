Эммануэль Макрон и  Ангела Меркель призвали президента России поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали президента России поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Как передает Франс Пресс, документ предусматривает прекращение огня на 30 дней в Сирии. Это позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых из Восточной Гуты.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна готова согласовать текст резолюции по гуманитарной паузе в Восточной Гуте, но должны быть гарантии игроков, которые имеют влияние на боевиков.