Губернатор Флориды Рик Скотт предлагает повысить минимальный возраст покупки оружия гражданами до 21-го года
Напомню, 14-го февраля в одной из школ города Паркленд один из бывших учеников открыл стрельбу. Погибли 17 человек. Сегодня же Дональд Трамп высказался за ужесточение проверок тех, кто намерен приобрести огнестрельное оружие. При этом президент высказался в защиту Национальной стрелковой ассоциации.
Комментарии1
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noxepy_1488 23 февраля 2018 | 20:15
Вот дурацкий реднэк! Ишь чего удумал, запрещать! Срочно проверить на связь с Мордором!!