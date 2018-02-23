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20:02, 23 февраля 2018

Губернатор Флориды Рик Скотт предлагает повысить минимальный возраст покупки оружия гражданами до 21-го года

Напомню, 14-го февраля в одной из школ города Паркленд один из бывших учеников открыл стрельбу. Погибли 17 человек. Сегодня же Дональд Трамп высказался за ужесточение проверок тех, кто намерен приобрести огнестрельное оружие. При этом президент высказался в защиту Национальной стрелковой ассоциации.

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noxepy_1488 23 февраля 2018 | 20:15

Вот дурацкий реднэк! Ишь чего удумал, запрещать! Срочно проверить на связь с Мордором!!

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