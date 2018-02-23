Соединенные Штаты могут открыть свое посольство в Иерусалиме уже в мае

Об этом Рейтер заявил официальный представитель американских властей, имя которого не приводится.

Напомню, в начале декабря прошлого года Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в урегулировании палестино-израильского конфликта.