Соединенные Штаты могут открыть свое посольство в Иерусалиме уже в мае
Об этом Рейтер заявил официальный представитель американских властей, имя которого не приводится.
Напомню, в начале декабря прошлого года Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.
Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Комментарии2
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ura_123 23 февраля 2018 | 20:10
Только в Аргентине не открывайте,уж очень там техперсонал не надёжный)))
ugiazov 23 февраля 2018 | 20:16
Страна сама выбирает себе столицу. Нечего командовать её внутренними делами.