Водитель машины, наехавшей на пешеходов в Новосибирске, по предварительным данным, не справился с управлением
Водитель машины, наехавшей на пешеходов во время салюта в Новосибирске, по предварительным данным, не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщили в областном главке МВД. В ближайшее время решится вопрос о передаче материалов в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Ранее сообщалось, что водитель на «Хонде» въехал в толпу прохожих в районе Октябрьского моста. Погибли 3-летний ребенок и его мать. Еще три человека были госпитализированы.
Комментарии2
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neyexo 23 февраля 2018 | 20:07
//Водитель машины, наехавшей на пешеходов //
странный текст. Получается, наехала машина, а не водитель
shlevet 23 февраля 2018 | 20:08
Очень жаль погибших, пострадавшим выздоровления!