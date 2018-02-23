Водитель машины, наехавшей на пешеходов в Новосибирске, по предварительным данным, не справился с управлением

Водитель машины, наехавшей на пешеходов во время салюта в Новосибирске, по предварительным данным, не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщили в областном главке МВД. В ближайшее время решится вопрос о передаче материалов в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Ранее сообщалось, что водитель на «Хонде» въехал в толпу прохожих в районе Октябрьского моста. Погибли 3-летний ребенок и его мать. Еще три человека были госпитализированы.