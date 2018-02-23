Соединенные Штаты вводят санкции против 27-ми компаний и 28-ми судов в рамках противодействия КНДР

В американском Минфине утверждают, что этот пакет санкций – самый серьезный, который когда-либо был введен против Северной Кореи. Ограничительные меры направлены на отсечение КНДР от источников дохода и топлива, которые используются для финансирования Пхеньяном своих ракетно-ядерных программ.