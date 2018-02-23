Соединенные Штаты вводят санкции против 27-ми компаний и 28-ми судов в рамках противодействия КНДР
В американском Минфине утверждают, что этот пакет санкций – самый серьезный, который когда-либо был введен против Северной Кореи. Ограничительные меры направлены на отсечение КНДР от источников дохода и топлива, которые используются для финансирования Пхеньяном своих ракетно-ядерных программ.
Комментарии10
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samkos 23 февраля 2018 | 19:35
Напросились.
daos15 23 февраля 2018 | 19:38
Пиндосам, самим не смешно? Их санкции на ... вертели все страны))) Доиграются и будет вывод средств из США и останутся с куклами барби и новыми гадшетами ))))
commeilfaut 23 февраля 2018 | 19:42
daos15: Ну они - то останутся с гаджетами, а другие с пшиком. Об этом мечтаете?
daos15 23 февраля 2018 | 19:44
commeilfaut: А что они производят для мирового рынка? САМИ? Или Канада что производит?
monach54 23 февраля 2018 | 20:09
daos15: Только последний идиот не понимает, что производство - это последняя стадия. Сначала нужно иметь мозги, что бы придумать и спроэктировать что-либо, а производить уже придуманное могут где угодно, даже в Мордоре. А ты, двоечник, можешь вякать только после того, как твоя "великая страна" научиться делать хотя бы собственный смартфон или компьютер, а то скоро начнёте догонять Сомали....
osj99 23 февраля 2018 | 20:15
daos15: не надо тут денискиных рассказов. Вы почитайте немножечко про Иран и подумайте - если есть чем. Конечно, если вы полагаете, что от нашей головы пули отскакивают - то продолжайте наливаться пафосом.
На корейский народ всем класть - в этом смысле мы, наверное, совпадаем. Но вот когда нечего залить в бак - то это таки проблема для любителей развития ядерного щита. Впрочем, многие россияне искренне думают, что "задирающая" штаты корея - это, типа, наш союзник. Мы им подмигиваем - "мол, братаны, правильно все делаете". На самом деле - она ничей не союзник. Мы просто хотим, чтобы с этой проблемой разбирался кто-то другой. Ну, нормальная позиция, ничего такого. Только вот населению бы своему объяснили как-нибудь, чтобы оно глупости не несло про расхождение наших стратегических интересов с западными
oktai 23 февраля 2018 | 19:42
Опять нам выворачивать карманы и искать пропавшие сейнеры...
Да хоть бы дурак Трамп вдарил по ним 50 мегатонн. Чтоб другие мрази обгадились.
daos15 23 февраля 2018 | 19:46
oktai: ууу... тут примчались санитары, зафиксировали нас ))))
oktai 23 февраля 2018 | 20:00
daos15: Санитарам не до нас, они строчат в трудовых книжках аргентинских резидентов увольнения задним числом.
monach54 23 февраля 2018 | 20:12
daos15: Интересно, а кого тут интересуют ваши психо-эротические фантазии? И вообще, кто разрешил интернет в вашей больнице?...