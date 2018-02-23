В Белгороде отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли»

Как сообщает «Медиазона», на протяжении последних дней мэрия города настойчиво рекомендовала отказаться от выступления группы, которая буквально неделю назад была в «Вечернем Урганте» на Первом канале. Сами организаторы выступления написали во ВКонтакте, что концерт пришлось отменить, цитирую, «по понятным для всех причинам».