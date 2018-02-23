В Белгороде отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли»
Как сообщает «Медиазона», на протяжении последних дней мэрия города настойчиво рекомендовала отказаться от выступления группы, которая буквально неделю назад была в «Вечернем Урганте» на Первом канале. Сами организаторы выступления написали во ВКонтакте, что концерт пришлось отменить, цитирую, «по понятным для всех причинам».
Комментарии19
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abuvgrobu 23 февраля 2018 | 19:39
Отменили и правильно сделали. Нечего у "оккупантов" деньги зарабатывать. Туда-туда, к себе, на "демократическую" Украину, в прекрасную Европу и далее.. Или там такое добро и на хер никому не сдалось ?..
spb_aborigen 23 февраля 2018 | 19:46
abuvgrobu:
Тебя забыли спросить, какую музыку нам слушать.
dobrabi 23 февраля 2018 | 19:58
Причины, действительно, понятны. Такое д-мо слушать невозможно. Вот никто билет и не купил.
makhnaehe 23 февраля 2018 | 20:01
spb_aborigen: Вам - юным дрочерам нужно в обязательном порядке определять что вы должны слушать, а что нет. Это залог вашей устойчивой психики в будущем.
matsuvi 23 февраля 2018 | 20:22
makhnaehe: Что ты можешь определить? С совковскими опилками в башке вместе мозгов. Эта юнота намного умнее тебя и порядочнее.
abuvgrobu 23 февраля 2018 | 20:07
spb_aborigen: Да слушай хоть трели унитаз хоть художественный пердёж квартета любителей горохового супа - мне глубоко по барабану. Но вот ненавистники моей Родины здесь кривляться со своим "творчеством" не должны и не будут.
smart2002 23 февраля 2018 | 20:15
abuvgrobu: уровень имбецилов, преисполненных своей значимостью зашкаливает. Будете любить все, что вам по ТВ будут засовывать. С таким сбродом далеко мы не уедем.
spb_aborigen 23 февраля 2018 | 20:20
abuvgrobu:
Чо, старпер, бомбануло?!)
noxepy_1488 23 февраля 2018 | 20:07
spb_aborigen: Борись с системой, котик, намочи манту!
kiever 23 февраля 2018 | 19:48
Отменять не надо ничего, зрители рублем пусть голосуют нравится не нравится, а то так до уровня какой нибудь украины можно дойти, где запрещают телеканал "дождь" за российскую пропаганду
makhnaehe 23 февраля 2018 | 20:05
kiever: Эко вы хватили. Не все рублем меряется. Если этот Молли перейдет на откровенную порнуху, то все юные дрочеры папиными и мамиными рублями проголосуют так, что потом у нас весь голый Харьков по всем концертным залам ошиваться будет. Чем еще они сейчас заработать могут?
liberal_vulgaris 23 февраля 2018 | 19:49
Надо было их еще зеленкой полить и в мусорный бак сунуть. Чтоб почувствовали себя дома :)
venezianez49 23 февраля 2018 | 19:58
А вообще, кому в голову приходит привечать в России подобные коллективы (да ещё с таким названием) ?
ura_123 23 февраля 2018 | 20:19
venezianez49: Тебе как бы репер! с погонялом !!! - ГНОЙНЫЙ гораздо ближе)))
amrigo 23 февраля 2018 | 19:58
Хватит это терпеть!
cereo 23 февраля 2018 | 19:59
Да. ладно, там песень мало, пусть поют, ведь и "кабзонщина" комута нравиться. другое дело в откате не подвинулись, к нам в область, то же приезжали, и некоторые "уезжали", в "оренбуржье" не пройдёшь!!!! а в краснодарском крае хоть и жадничают, но не "артистах", там дорогу в 1 километр в черте города по старой дороге, расширев по 1,5 метра по тротуару, смогли продать бюджету --53.000.000 ( пятьдесят три муля ) километр, это всё было...... бывший глава Геленджика, не даст соврать..........
noxepy_1488 23 февраля 2018 | 20:04
Реально спасли пацанов. Не миновать им иначе сайта Миротворец. Ноги в руки, и тикать из страны агрессора!
zolingen 23 февраля 2018 | 20:05
Прально, пусть гавном кидаются. Очень доступный и дешевый способ культурного отдыха.
cukker 23 февраля 2018 | 20:07
у нас своих макаревичей хватает