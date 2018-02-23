В Петербурге у отдела полиции в Невском районе прошла акция против полицейского насилия
Как сообщает издание «Бумага», у входа в здание активисты возложили цветы в память о погибшем в этом отделении Рустаме Клычеве. Один из участников встал в одиночный пикет с плакатом «Убийцы».
Акция прошла на следующий день после того, как стало известно о смерти 34-летнего Клычева. Его задержали в Петербурге вечером 21-го февраля. В прямой трансляции во ВКонтакте он рассказывал, что его избивали. В полиции утверждают, что Клычев мог покончить с собой.
Комментарии6
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ushkujnik 23 февраля 2018 | 19:39
Как общавшийся с питерскими ментами, свидетельствую: их реальный облик соответствует киношному так же, как работающая печка-буржуйка от нарисованного очага у папы Карло...
astet 23 февраля 2018 | 19:43
В Петербурге у отдела полиции в Невском районе прошла акция против полицейского насилия
Понятно,
почему рабочие в 1917 году
после революции
отыскивали бывших полицаев и мочили их:
те были такими же садистами и убийцами,
как и эти - путинские!!!
malkav 23 февраля 2018 | 19:48
astet: а то новые - ГБшные не были?
gaut 23 февраля 2018 | 19:43
Фашисты. Обыкновенные фашисты...
qwertiks 23 февраля 2018 | 19:47
Минимум доведение до самоубийства. Менты должны ответить.
anemon 23 февраля 2018 | 20:03
Безнаказанность путинской опричнины - тому причина. Жаль человека. Никто не ответит за его смерть.