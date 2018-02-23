В Петербурге у отдела полиции в Невском районе прошла акция против полицейского насилия

Как сообщает издание «Бумага», у входа в здание активисты возложили цветы в память о погибшем в этом отделении Рустаме Клычеве. Один из участников встал в одиночный пикет с плакатом «Убийцы».

Акция прошла на следующий день после того, как стало известно о смерти 34-летнего Клычева. Его задержали в Петербурге вечером 21-го февраля. В прямой трансляции во ВКонтакте он рассказывал, что его избивали. В полиции утверждают, что Клычев мог покончить с собой.