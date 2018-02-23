В Новосибирске во время салюта в честь 23-го февраля автомобиль наехал на группу людей
Как передает ТАСС, погибли женщина и 3-летний ребенок, еще три человека пострадали. Происшествие расследует местная полиция.
ЧП произошло рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска традиционно смотрят праздничные фейерверки.
Комментарии2
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nestor199 23 февраля 2018 | 19:21
Таки наезд связан с праздничным салютом?
andy66 23 февраля 2018 | 19:24
С Днём Советской Нарнии и Военно-Морского Флуда!