В Новосибирске во время салюта в честь 23-го февраля автомобиль наехал на группу людей

Как передает ТАСС, погибли женщина и 3-летний ребенок, еще три человека пострадали. Происшествие расследует местная полиция.

ЧП произошло рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска традиционно смотрят праздничные фейерверки.