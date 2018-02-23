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19:01, 23 февраля 2018

Сирийская и российская авиация при бомбардировках Восточной Гуты используют запрещенные зажигательные боеприпасы

Сирийская и российская авиация при бомбардировках Восточной Гуты используют запрещенные зажигательные и кассетные боеприпасы. Во всяком случае, так утверждают в группе Conflict Intelligence Team. По ее данным, за шесть дней интенсивных бомбардировок Восточной Гуты погибли более 400 мирных жителей. В Совбез ООН внесена резолюция о 30-дневном перемирии в Сирии, однако Россия пока блокирует принятие этого документа.

Ситуация в Сирии, похоже, может привести к эскалации отношений России с европейскими странами. Швеция и Кувейт накануне предложили в Собвезе ООН проект резолюции по установлению короткого перемирия в Сирии, который был заблокирован Российской Федерацией. МИД ФРГ сегодня неожиданно жестко отреагировал на возможное вето России.

Правительство ФРГ не часто делает заявления по поводу действий третьих государств. Однако именно после того, как Россия отказалась голосовать по предложенному проекту резолюции ООН о временном прекращении огня в Сирии, у канцлера Ангелы Меркель и главы германского дипведомства Зигмара Габриэля лопнуло терпение.

Официальный Берлин направил в сторону России тяжелые обвинения. Представитель МИД ФРГ заявил, что Россия «снова встала на защиту режима Асада, как она уже неоднократно делала даже в случае грубейших нарушений международного права». Германское дипведомство отказывается понимать, почему члены Совбеза ООН не смогли принять единогласное решение.

«Оно помогло бы привести, по крайней мере, к короткой передышке для измученных граждан Сирии и, прежде всего, сотен тысяч жителей, находящихся в окружении в Восточной Гуте, которые страдают от непрекращающихся бомбардировок и жестокого насилия», — отметил немецкий МИД.

Берлин призвал Россию «дать свое согласие на временное прекращение военных действий».

Комментарии

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doorin 23 февраля 2018 | 19:08

В своем длинном и жалостливом письме к Путину
по ситуации в Гуте А.Меркель и Э.Макрон подчеркнули,
что военные ЕС ( обучвающие боевиков в Гуте)
слишком увлеклись и не успели покинуть
район боестолкновений армии Асада с боевиками.
И если не будет перемирия, то все они, включая американцев,
могут погибнуть.

Поэтому жизненно необходимо перемирие на месяц
другой для сохранения им жизней.

"Ведь русские спасли бы многим немцам жизни если бы
в 1945году штурмовали Берлин с ежедневными перемириями,
а еще лучше не пересекали бы вовсе границ Европы. Тогда
сейчас Германия имела бы совсем другие границы" -
особо подчеркнула А.Меркель.

\Frankfurter Allgemeine\

pavel_svr 23 февраля 2018 | 19:19

doorin:
Ихтамнету, ихтамуженету, онимиратворцы.

ku111ku 23 февраля 2018 | 19:45

pavel_svr: Они что думали, мы газировкой в пирожными угощать будем...если враг не сдается его уничтожают...

budweiser23 23 февраля 2018 | 20:14

ku111ku: враг? Не слишком ли много у вас врагов...?

zemljanka 23 февраля 2018 | 19:47

pavel_svr: вылез из плж лавки и мстит за свой позор
Убивают мирных и замучеенных 7 летней войной жителей.
Людоеды.

sim202_ 23 февраля 2018 | 19:40

doorin:
Видно,
за копчёный вагнеровский фарш решили на мирных жителях
отыграться? Эти-то сдачи точно не дадут...

max3446 23 февраля 2018 | 19:10

Хотят этим перемирием чтобы террористы, не добитые еще Сирией и Россией поддерживаемые ЕС, США и рядом арабский стран перегруппировались? Надо внести ответную резолюцию разрешающую Асаду бомбить безответно любые страны по всему миру которые по его мнению помогают террористам

pavelmistery 23 февраля 2018 | 19:28

max3446: РЕН ТВ смотрите? ))

vagrancy 23 февраля 2018 | 19:33

max3446: Мария Захарова, и вы здесь? :-)

ku111ku 23 февраля 2018 | 19:50

max3446: Да да да сказала Захарова...два три дня и перемирие...огонь!!!...

max3446 23 февраля 2018 | 19:55

ku111ku: vagrancy: Так как я думает все мировое цивилизованное демократическое цивилизованное сообщество. Если вы также не считаете, то очевидно в число вышеназванных мной не относитесь

ku111ku 23 февраля 2018 | 19:59

max3446: Не примазывайся. Где ты, деревня, а где цивилизованное сообщество?

metalug 23 февраля 2018 | 20:07

max3446: Ты полуграмотный дурак, зелоносопельный.
Просто тупая жертва аборта и ЕГЭ

то очевидно в число вышеназванных мной не относитесь
--------------------------------------------------------------------------
Учи грамматику и правописание, сопля зеленая, не позорь контору.

anemon 23 февраля 2018 | 20:12

max3446: Каких только неадекватов не привлекает Пригожин для работы на своих гибридно-фейковых ресурсах!

budweiser23 23 февраля 2018 | 20:16

max3446: pavelmistery: нет, это обыкновенный фашизм путерастической безмозглой идеологии!

daos15 23 февраля 2018 | 19:11

Что Россия посчитает нужным, то и будет делать!

alecks 23 февраля 2018 | 19:16

daos15: правильно. Воровать до тла

metalug 23 февраля 2018 | 19:44

daos15: Генерал Шлейхер, министр обороны Германии, заявил: «Что бы ни решили другие державы, Германия будет делать то, что считает нужным».

Шлейхер был предшественником Гитлера.
До Нюрнберга не дожил.

alecks 23 февраля 2018 | 19:14

а что это Венедиктов, закрыл коменты под бредом Путина: филипов-Москва-Сталинград????

Или его идиот, не комментируется?

navy 23 февраля 2018 | 19:22

Журналист изнасиловал полицейского во время проведения следственного эксперимента
Смотреть шокирующее видео следственного эксперимента...
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omw3 23 февраля 2018 | 19:53

navy: мечтайте...кораблятьтьским не вредно...Всех благ...

gaut 23 февраля 2018 | 19:30

Асад повязал нас кровью. Теперь мы соучастники его преступлений против человечности и геноцида сирийского народа. Скамья подсудимых будет одна на двоих. Путинские авантюры горько аукнутся нашей стране. Никогда еще русский народ не участвовал в таких позорных войнах. Перед которыми меркнут даже события времен Афганистана.

savva 23 февраля 2018 | 19:37

То есть в целом бомбить можно,только не зажигательными,как американцы и НАТО.

cereo 23 февраля 2018 | 19:47

Мой друг дальнобойщик спросил меня. а кто сидел за рулём бензовозов в колонне с нефтью. когда "асы" мочили безоружных с воздуха?, я не смог ответить, а Вы знаете ответ?

oktai 23 февраля 2018 | 19:52

Реакция официального Берлина понятна, так как и.о. Мономаха сказал в праздничной речи, что пилоты ВКС в Сирии такие-же, как защитники Брестской крепости, Москвы и Сталинграда.
Либо нынешние такие-же доблестные, как те, либо те такие-же, как эти.

komiccap_nkvd 23 февраля 2018 | 19:56

почувствовали свое поражение вражины из ЕС. пощады просят.

nostradam 23 февраля 2018 | 20:08

Похоже, нужен еще один урок, скоро получите, когда самолеты НАТО разбомбят вдребезги наступающих в Гуте.

makhnaehe 23 февраля 2018 | 20:09

Логично. Кто теперь вспомнит стертую с лица земли Ракку проамериканской коалицией? Теперь самое время раскручивать очередной жупел про страшных русских

budweiser23 23 февраля 2018 | 20:11

Тупизм путинизма залезшего в жизнь чужого народа, и крушащего всё вокруг, только увеличивает грехи за которые отвечаем все мы..., так как путен не будет сам платить по счетам.
Спасибо путену за это!

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