США расширили торговые санкции против КНДР

Они вводятся против 56 судов, судоходных компаний и торговых партнеров Пхеньяна. В Белом Доме объяснили свое решение стремлением лишить власти республики средств для ядерной программы. С подробностями – Олег Овчаренко.

Санкции направлены против судоходства в Северной Корее и способности режима незаконно перевозить нефть и уголь в международных водах, подчеркнули в администрации президента США Дональда Трампа. Там называют ограничения против КНДР самыми масштабными за всю историю. Они коснутся 27 компаний, 28 судов и одного индивидуального торгового партнера Пхеньяна в Китае, Сингапуре, Тайване, Панаме и еще ряде стран. Российских компаний в новом списке нет, добавили в Белом Доме, отметив, что ведут с Москвой диалог по поводу введения новых санкций против Северной Кореи. В США надеются на то, что в результате давления Пхеньян осознает необходимость отказа от ядерной программы, поскольку, по мнению Вашингтона, иного пути для урегулирования ситуации на Корейском полуострове нет.

В ноябре прошлого года власти КНДР испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15». В Пхеньяне заявляли, что она может достичь побережья США. В ответ Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против республики.