США расширили торговые санкции против КНДР
Они вводятся против 56 судов, судоходных компаний и торговых партнеров Пхеньяна. В Белом Доме объяснили свое решение стремлением лишить власти республики средств для ядерной программы. С подробностями – Олег Овчаренко.
Санкции направлены против судоходства в Северной Корее и способности режима незаконно перевозить нефть и уголь в международных водах, подчеркнули в администрации президента США Дональда Трампа. Там называют ограничения против КНДР самыми масштабными за всю историю. Они коснутся 27 компаний, 28 судов и одного индивидуального торгового партнера Пхеньяна в Китае, Сингапуре, Тайване, Панаме и еще ряде стран. Российских компаний в новом списке нет, добавили в Белом Доме, отметив, что ведут с Москвой диалог по поводу введения новых санкций против Северной Кореи. В США надеются на то, что в результате давления Пхеньян осознает необходимость отказа от ядерной программы, поскольку, по мнению Вашингтона, иного пути для урегулирования ситуации на Корейском полуострове нет.
В ноябре прошлого года власти КНДР испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15». В Пхеньяне заявляли, что она может достичь побережья США. В ответ Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против республики.
Комментарии10
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daos15 23 февраля 2018 | 19:07
Я думал дачи отберут )))
sim202_ 23 февраля 2018 | 19:44
daos15:
Пока только у Керимова...
foma1eremabiatlon 23 февраля 2018 | 19:13
Блокада Кубы, например, состоит в том, что судно, проследовавшее на Кубу, в американский порт больше не зайдёт.
daos15 23 февраля 2018 | 19:23
foma1eremabiatlon: ))) Это судно не зайдёт конечно, другое зайдёт, по согласованию )))
daos15 23 февраля 2018 | 19:15
Пиндосы как дети малые, их же уже послали, а они не понимают )
sim202_ 23 февраля 2018 | 19:47
daos15:
Положив всего 300 солдат,
вагнеровцы показали пиндосам,
кто в доме хозяин...
abuvgrobu 23 февраля 2018 | 19:24
Любые санкции против КНДР никогда работать не будут! Дело в том в Северной Корее умело наладили производство высококачественных валютных подделок! Печатают доллары, евро, йены, воны (южнокорейские) и прочие валюты, а также и ценные бумаги с биржи! Общий объем производства фальшивок от 70 млрд дол до 120 млрд! А за эти деньги северокорейцы могут ввозить в свою страну любые товары, включая и высококачественные станки, оборудование и технологии!Товары едут в КНДР через Китай и Россию по суше, автоперевозками и железной дорогой, а также в цистернах! В Китае и в России полно фирм которые выполняют любые заказы из КНДР.
daos15 23 февраля 2018 | 19:30
abuvgrobu: Какая умная мысль, но доказательств нет. А тады - ВЫ товарищщь лгун)))
abuvgrobu 23 февраля 2018 | 20:11
daos15: Равнозначно. И поэтому вы, гражданин, - пустопорожний болтун. Гг
laksap 23 февраля 2018 | 20:20
А можно продукты отправлять от частных лиц по почте???
Я бы, блин, им отправлял.
Честно.