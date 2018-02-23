Ситуация в Сирии, похоже, может привести к эскалации отношений России с европейскими странами

Швеция и Кувейт накануне предложили в Собвезе ООН проект резолюции по установлению короткого перемирия в Сирии, который был заблокирован Российской Федерацией. МИД ФРГ сегодня неожиданно жестко отреагировал на возможное вето России.

Правительство ФРГ не часто делает заявления по поводу действий третьих государств. Однако именно после того, как Россия отказалась голосовать по предложенному проекту резолюции ООН о временном прекращении огня в Сирии, у канцлера Ангелы Меркель и главы германского дипведомства Зигмара Габриэля лопнуло терпение.

Официальный Берлин направил в сторону России тяжелые обвинения. Представитель МИД ФРГ заявил, что Россия «снова встала на защиту режима Асада, как она уже неоднократно делала даже в случае грубейших нарушений международного права». Германское дипведомство отказывается понимать, почему члены Совбеза ООН не смогли принять единогласное решение.

«Оно помогло бы привести, по крайней мере, к короткой передышке для измученных граждан Сирии и, прежде всего, сотен тысяч жителей, находящихся в окружении в Восточной Гуте, которые страдают от непрекращающихся бомбардировок и жестокого насилия», — отметил немецкий МИД.

Берлин призвал Россию «дать свое согласие на временное прекращение военных действий».