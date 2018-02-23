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18:38, 23 февраля 2018

Ситуация в Сирии, похоже, может привести к эскалации отношений России с европейскими странами

Швеция и Кувейт накануне предложили в Собвезе ООН проект резолюции по установлению короткого перемирия в Сирии, который был заблокирован Российской Федерацией. МИД ФРГ сегодня неожиданно жестко отреагировал на возможное вето России.

Правительство ФРГ не часто делает заявления по поводу действий третьих государств. Однако именно после того, как Россия отказалась голосовать по предложенному проекту резолюции ООН о временном прекращении огня в Сирии, у канцлера Ангелы Меркель и главы германского дипведомства Зигмара Габриэля лопнуло терпение.

Официальный Берлин направил в сторону России тяжелые обвинения. Представитель МИД ФРГ заявил, что Россия «снова встала на защиту режима Асада, как она уже неоднократно делала даже в случае грубейших нарушений международного права». Германское дипведомство отказывается понимать, почему члены Совбеза ООН не смогли принять единогласное решение.

«Оно помогло бы привести, по крайней мере, к короткой передышке для измученных граждан Сирии и, прежде всего, сотен тысяч жителей, находящихся в окружении в Восточной Гуте, которые страдают от непрекращающихся бомбардировок и жестокого насилия», — отметил немецкий МИД.

Берлин призвал Россию «дать свое согласие на временное прекращение военных действий».

Комментарии

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rus095 23 февраля 2018 | 18:54

Да,мы уже это проходили- то о чем просят в переводе на нормальный язык означает: дайте время чтобы игиловцы перегруппировались,пополнили личный состав,получили оружие и боеприпасы.Это мы уже видели неоднократно.

ura_123 23 февраля 2018 | 19:18

rus095: Точно! Именно так!!! Сразу вспоминается вето на создание международного трибунала по сбитому малазийскому Боингу наложенное рассеюшкой...

nigelliri56 23 февраля 2018 | 19:41

rus095: "...дайте время чтобы игиловцы перегруппировались,пополнили личный состав,получили оружие и боеприпасы...."

Какие игиловцы? Их там нет. Игиловцев кучу раз российские ВКС победили. А с ихтамнетами умеют здорово воевать только ихтамнеты из ЧВК Вагнер. Так им наоборот нужно время, чтобы придти в себя после неожиданного сокращения кадров.

kaputvsemu 23 февраля 2018 | 19:42

rus095: какой-такой игил-шмигил, слюшай? путын усэх пабыдыл, да? и вайска из сырии вывил тры раза!

midnightblues 23 февраля 2018 | 18:54

месть за разгром мародеров

cattt 23 февраля 2018 | 18:56

midnightblues: Кто ищет врагов, тот всегда найдет!

metalug 23 февраля 2018 | 19:06

midnightblues: А потом опять рашисты будут плакать и делать невинные глазки: а нас-то за что?
А за то ребятки, за двуличие и подлость.

shplint_04 23 февраля 2018 | 18:56

Ну, что же. Как и следовало ожидать. "Правильным" басмачам в Гуте срочно надо получить передышку, поэтому Запад предлагает перемирие. Кукиш вам.

ura_123 23 февраля 2018 | 19:21

shplint_04: Гена,какая Гута??? Вы ж войну в Сирии закончили мало того что беззаговорочной победой так и по словам фельдмаршала Шойгы присоединением 50 миллионов квадратных километров!

vladimir1_57 23 февраля 2018 | 18:57

Швеция и Кувейт накануне предложили в Собвезе ООН
\\
Этих шавок-чудиков кто приглашал в Сирию? )))

pretorianec 23 февраля 2018 | 19:12

vladimir1_57:
Зато не "шавок" - вагнеровцев недавно в Сирию пригласили..., на нефтяной заводик...

ura_123 23 февраля 2018 | 19:26

vladimir1_57: Ой валодька,с тебя величие так и прёт!
Как прав Серебряков,как в воду смотрит)))

ha12raz 23 февраля 2018 | 18:58

Этак мы плешивого и 1 марта не дождемся....... опять .забьется в нору .

(комментарий скрыт)

nemez1 23 февраля 2018 | 18:58

России нужны сирийские беженцы в ЕС и прежде всего в Германию, с другой стороны поток беженцев ведёт к ослаблению Европы.

kaplan911 23 февраля 2018 | 19:14

Ничего личного......это бизнес генералитета России.
На крови.
Они чхать хотели на смерть нескольких сотен своих россиян из ЧВК.
Думаете будут заботиться о сирийцах ?!


volkov_25 23 февраля 2018 | 19:24

Просить о мире Россию все равно что просить ИГИЛ.

abuvgrobu 23 февраля 2018 | 19:27

Бармалеям плохо стало. Европа выражает обеспокоенность. Тут надо заканчивать с Гутой максимально быстро, а потом можно и согласиться на прекращение прекратившегося огня.

(комментарий скрыт)

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