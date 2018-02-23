Почти четыре центнера кокаина, обнаруженные в помещении российской дипмиссии в Аргентине
Почти четыре центнера кокаина, обнаруженные в помещении российской дипмиссии в Аргентине, принадлежали бывшему сотруднику посольства нашей страны. Такова официальная версия, её изложила представитель МИДа Мария Захарова. Чиновники также утверждают, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию и пресекли распространение наркотика.
Кокаин на территории школы, принадлежащей посольству России в Буэнос-Айресе, обнаружили еще больше года назад. Наркотик был упакован в чемоданы, и якобы подготовлен для отправки в Россию дипломатической почтой. Как поясняет аргентинское издание Ambito, злоумышленники собирались переправить кокаин в Москву именно таким образом, чтобы избежать стандартных проверок в аэропорту. По сообщению Daily Mail, — издание ссылается на министерство безопасности Аргентины, — посол России в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли сообщил о подозрительной находке местным силовикам, после чего началась спецоперация, получившая название «12 королев». Полиция заменила наркотик мукой, оснастила чемоданы GPS-датчиками и несколько месяцев дожидалась переправки груза в Россию. В Москве были задержаны «встречающие» – дипломаты Иштимир Худжимов и Владимир Калмыков.
Также оперативники пришли в квартиру к бывшему сотруднику МИДа Али Абыянову. Сообщниками россиян в Буэнос-Айресе стали Иван Близнюк – 35-летний сын мигрантов, работавший в аргентинской полиции, а также некто Александр Чикало — у него двойное гражданство. Похожую версию событий представила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, 389 килограммов кокаина действительно принадлежали техническому сотруднику посольства России в Аргентине, его командировка к моменту обнаружения наркотика уже завершилась, — сказала Захарова. Сообщения о том, что кокаин мог быть направлен в Россию с использованием дипломатических каналов, — здесь представитель МИДа отметила, что за почтовые отправления технический персонал посольств не отвечает. В интервью «Эхо Москвы» «обычной работой спецслужб» назвал аргентино-российскую операцию член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
Климов добавил, что теперь российская сторона будет добиваться наказания для причастных к попытке транспортировки кокаина. Стоимость почти четырех центнеров наркотика оценивают в 60 миллионов долларов. Кокаин, найденный в российском посольстве — как отмечает Daily Mail, — «весьма хорошего качества», по всей видимости, он был произведен в Колумбии или Перу.
Наркотик по данным следствия, предназначался для продажи в России и Германии. На территории ФРГ скрывается предполагаемый сообщник задержанных, он объявлен в международный розыск.
Это небывалый случай и совершенно непонятно, как кто-либо мог это организовать, сказал нашей радиостанции бывший министр иностранных дел Георгий Кунадзе.
Школа на территории посольства – это охраняемое учреждение, которое нельзя попасть постороннему человеку, сказал нашей радиостанции отец одного из учеников этой школы, профессор мадридской бизнес-школы Максим Миронов.
Миронов отметил, что неоднократно слышал о том, что дипломатической почтой провозят мелку контрабанду, в основном, небольшие партии алкоголя – чтобы избежать уплаты пошли. О перевозке наркотиков таким образом он услышал впервые. А вот, для основателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана это не сюрприз. По его словам, дипломатических курьеров и дипработников используют для доставки наркотиков в нашу страну уже очень давно. Было немало таких случаев еще во времена позднего СССР, отметил он. сейчас, говорит Ройзман, нельзя сказать, как долго работал этот канал поставки.
Глава международной ассоциации «Агора» Павел Чиков в своем Телеграм-канале напоминает, что кокаин производится не в Аргентине, а в Колумбии, Перу и Боливии в объеме до тысячи тонн в год. Из них, по данным Управления по наркотикам и оргпреступности на Восточную и Южную Европу приходится 13 тонн, поэтому изъятые почти 400 килограмм. Это около 3% ежегодного рынка кокаина в регионе.
Комментарии23
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alalrom 23 февраля 2018 | 18:43
Лавром причастен к наркотикам в промышленных объемах?
А если не причастен, т.е. скажет что не знал, то он сразу должен стать непричастным и к МИД, как лицо позорящее России.
"дебилы..ля" это были цветочки, а суть в наркотиках,
seryj_wolk 23 февраля 2018 | 18:49
alalrom: Вполне вероятно. Легенда о бывшем сотруднике - несостоятельна. Не бросили же 60млн.$ без присмотра. Кроме того передачу через диппочту надо организовать с привлечением высокопосталенных дипломатов, также, как и ее получение. Здесь работала настоящая банда дипломатов высокого уровня. Для изгойной рфии это неудивительно.
tvitov66 23 февраля 2018 | 19:06
seryj_wolk: что значит "несостоятельна"? Разве можно НЕ ВЕРИТЬ нашим ПРАВДИВЫМ средствам ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ? Это наверняка местный дворник-нелегал (по заданию пиндосов) нам подкинул!
alehan000074 23 февраля 2018 | 19:45
МИДовская Машка выждала положенные 12 ч. для выхода кокса из организма и разразилась очередным перлом про этонемы и ихтамнет:))) Похоже они в МИДе там все обдолбанные, причем в реальную:)))
igorrrpadlowitchs 23 февраля 2018 | 18:52
alalrom: 'технический работник'- ага водопроводчик , центнерами кокоин перекидывал в рашку! Еще бы машка сказала, что это , вообще, мыши натаскали!
igorrrpadlowitchs 23 февраля 2018 | 18:54
alalrom: ну , если в посольстве россии хранится по 40 кг кокаина, то чего хотеть, от болванов спортсменов , балующихся допингом- детские шалости!
vasyakirin 23 февраля 2018 | 19:06
igorrrpadlowitchs: 10000000 доз, это как же посольские ширяются?
archibald_dandy_esquire 23 февраля 2018 | 18:47
" 389 килограммов кокаина действительно принадлежали техническому сотруднику посольства России в Аргентине, его командировка к моменту обнаружения наркотика уже завершилась, — сказала Захарова. "
Да, леди и сэры,
сотрудник уволился 2 года назад, и вообще "ихтамнет", "авыдокажите", "вывсёврёте".
Разумеется, что ныне действующие дипло...мать их... абсолютно непричастны и ничего не знали и не знают и не будут знать вообще ничего.
ai65_qi60 23 февраля 2018 | 19:06
archibald_dandy_esquire: И это не смех! Сказать, что это единичный случай, не прокатит. Уверен, что ни кого не накажут. А, значит это система. А значит Власть в курсе! Вот если бы было расследование и было бы наказание...но этого не будет.
vtodorol 23 февраля 2018 | 19:41
ai65_qi60: И ,получается , не врал Вороненков ,когда писал свою справку-донос. Вот теперь и пазл с его убийством сложился....
"Справка-донос была озаглавлена так: «Картель» Игоря X, Михаила Y, Бориса Z, Германа N». (Причём один – бывший министр РФ, второй – глава Федеральной службы РФ, третий – бывший директор Федеральной службы РФ, четвертый – крупный банкир.) В документе говорилось, что «Картель» якобы работает по двум основным направлениям – наркоторговле и хищениям НДС». В поставках кокаина якобы был задействован некий Сергей Матвиенко и сын одного из участников «Картеля». Наркотрафик пролегал из Венесуэлы, Кубы и Аргентины через Санкт-Петербург, далее – по всей территории Российской Федерации. На этом направлении кроме них, как говорилось в справке, были якобы задействованы: высокопоставленный сотрудник отдела по незаконному обороту наркотиков УВД одного из округов города Москвы Виктор Р., а также некие предприниматели Александр У. и Виталий К."
Алексей Челноков
Подробности: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5776/
plank1957 23 февраля 2018 | 18:54
Ну да, почти 400 кило кокса стоимостью в 60 лямов баксов пытался переправить мелкий клерк из посольства. Ребята, придумайте что-нибудь более правдоподобное. Например, вмешательство инопланетян-рептилоидов.
midnightblues 23 февраля 2018 | 18:57
plank1957: В Москве отменен ряд концертов-Билана и Лепса
Атмосфера напряженная
plank1957 23 февраля 2018 | 18:59
midnightblues:
Пора "Лебединое озеро" запускать.
tvitov66 23 февраля 2018 | 19:00
midnightblues: так и нацЛидер никак в себя не придет ... а если придется без стаканчика на манеж выходить????
segalart 23 февраля 2018 | 18:59
400 кг кокаина....настоящий Русский размах
tvitov66 23 февраля 2018 | 19:08
segalart: какой такой "размах"? Даже полтонны не нанюхали! А шефу наверняка докладывали про несколько тонн!
sproter 23 февраля 2018 | 19:01
Лавров, наркокартели расстрелять могут за такой промах
demosua 23 февраля 2018 | 19:20
выжидают несколько месяцев, если не лет, потом сознаются - преступники, но все "бывшие"!...
putin_itogy 23 февраля 2018 | 19:20
Аргентина - Ямайка - Москва = какая боль..
400 - 0...
pepetz 23 февраля 2018 | 19:30
Каждому депутату по кило. Разве ж это много?
bond000007 23 февраля 2018 | 19:45
Не удивился!
alle_op 23 февраля 2018 | 19:52
Разве "технический сотрудник" может оформлять и отправлять дипломатическую почту?
Что то сомнения гложут.
oktai 23 февраля 2018 | 19:57
Дон Витторио Коронелли врать не будет.