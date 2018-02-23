Почти четыре центнера кокаина, обнаруженные в помещении российской дипмиссии в Аргентине, принадлежали бывшему сотруднику посольства нашей страны. Такова официальная версия, её изложила представитель МИДа Мария Захарова. Чиновники также утверждают, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию и пресекли распространение наркотика.

Кокаин на территории школы, принадлежащей посольству России в Буэнос-Айресе, обнаружили еще больше года назад. Наркотик был упакован в чемоданы, и якобы подготовлен для отправки в Россию дипломатической почтой. Как поясняет аргентинское издание Ambito, злоумышленники собирались переправить кокаин в Москву именно таким образом, чтобы избежать стандартных проверок в аэропорту. По сообщению Daily Mail, — издание ссылается на министерство безопасности Аргентины, — посол России в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли сообщил о подозрительной находке местным силовикам, после чего началась спецоперация, получившая название «12 королев». Полиция заменила наркотик мукой, оснастила чемоданы GPS-датчиками и несколько месяцев дожидалась переправки груза в Россию. В Москве были задержаны «встречающие» – дипломаты Иштимир Худжимов и Владимир Калмыков.

Также оперативники пришли в квартиру к бывшему сотруднику МИДа Али Абыянову. Сообщниками россиян в Буэнос-Айресе стали Иван Близнюк – 35-летний сын мигрантов, работавший в аргентинской полиции, а также некто Александр Чикало — у него двойное гражданство. Похожую версию событий представила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, 389 килограммов кокаина действительно принадлежали техническому сотруднику посольства России в Аргентине, его командировка к моменту обнаружения наркотика уже завершилась, — сказала Захарова. Сообщения о том, что кокаин мог быть направлен в Россию с использованием дипломатических каналов, — здесь представитель МИДа отметила, что за почтовые отправления технический персонал посольств не отвечает. В интервью «Эхо Москвы» «обычной работой спецслужб» назвал аргентино-российскую операцию член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

Климов добавил, что теперь российская сторона будет добиваться наказания для причастных к попытке транспортировки кокаина. Стоимость почти четырех центнеров наркотика оценивают в 60 миллионов долларов. Кокаин, найденный в российском посольстве — как отмечает Daily Mail, — «весьма хорошего качества», по всей видимости, он был произведен в Колумбии или Перу.

Наркотик по данным следствия, предназначался для продажи в России и Германии. На территории ФРГ скрывается предполагаемый сообщник задержанных, он объявлен в международный розыск.

Это небывалый случай и совершенно непонятно, как кто-либо мог это организовать, сказал нашей радиостанции бывший министр иностранных дел Георгий Кунадзе.

Школа на территории посольства – это охраняемое учреждение, которое нельзя попасть постороннему человеку, сказал нашей радиостанции отец одного из учеников этой школы, профессор мадридской бизнес-школы Максим Миронов.

Миронов отметил, что неоднократно слышал о том, что дипломатической почтой провозят мелку контрабанду, в основном, небольшие партии алкоголя – чтобы избежать уплаты пошли. О перевозке наркотиков таким образом он услышал впервые. А вот, для основателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана это не сюрприз. По его словам, дипломатических курьеров и дипработников используют для доставки наркотиков в нашу страну уже очень давно. Было немало таких случаев еще во времена позднего СССР, отметил он. сейчас, говорит Ройзман, нельзя сказать, как долго работал этот канал поставки.

Глава международной ассоциации «Агора» Павел Чиков в своем Телеграм-канале напоминает, что кокаин производится не в Аргентине, а в Колумбии, Перу и Боливии в объеме до тысячи тонн в год. Из них, по данным Управления по наркотикам и оргпреступности на Восточную и Южную Европу приходится 13 тонн, поэтому изъятые почти 400 килограмм. Это около 3% ежегодного рынка кокаина в регионе.