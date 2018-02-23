По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на территории университета Саутистерн Луизиана
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на территории университета Саутистерн Луизиана в американском городе Хаммонд. Как сообщается в «Твиттере» учебного заведения, полиция начала расследование инцидента.
Комментарии18
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shlevet 23 февраля 2018 | 18:42
Как сказал бы Серебряков о национальной идеи США - стрельба!
alehan000074 23 февраля 2018 | 19:22
shlevet: есть такая проблема!:((( и заметь НИКТО и НИКОГДА в Америке не устраивает травлю своим деятелям культуры когда они говорят про проблемы страны. От части и поэтому тоже, США - первая держава мира, в отличие от всяких путирашинских или там иранских недогосударств из 3-го мира:(((
torsky2017 23 февраля 2018 | 19:27
shlevet:
холуй ольгинский , ты за Серебрякова не говори ,лучше вынь бутылку из под шампанского ,которую тебе в ментовской в жопу засунули
shlevet 23 февраля 2018 | 19:32
torsky2017: холуй госдеповский, а где ты прокладка штопанная увидела, что я говорю за Серебрякова?
Может приведешь мне мои слова об этом, трепло вонючее?
Я говорю за себя, свое мнение о Серебрякове.
Андерстенд, силисоголовый?
=)):-)
torsky2017 23 февраля 2018 | 19:35
shlevet:
Гомосек и холуй ольгинский стал за мной снова повторять
у этих холуев явно низкий уровень интеллекта ,все что они могут это сосать Сращу видно что ПТУ заканчивал БУГАГА
torsky2017 23 февраля 2018 | 19:37
shlevet:
Так что ты бутылку то не вынимаешь из своей жопы? Нравится мандавошка ольгинская?..я так и думал БУГАГА
shlevet 23 февраля 2018 | 19:40
torsky2017: Нет, правда, я вижу, что тебе нужна помощь специалистов.
Может тебе деньжат на это подкинуть?
Ты не стесняйся
fil56 23 февраля 2018 | 19:50
shlevet:
Холуй ,тебя и в этом топике унизили .Жалко тебя. 80 лет тебе скоро подыхать , не вынесешь ты столько унижений.
Нищеброд лучше вынь бутылку и смажь ))
shlevet 23 февраля 2018 | 19:57
fil56: //...Нищеброд...//
По твоей реплике вижу, что ты нуждаешься.
Сколько тебе нужно, я готов перечислить?
fil56 23 февраля 2018 | 19:59
shlevet:
АНОНИМНЫЙ холуй и неудачник готов перечислить.))) Такое мог написать только имбецил)))
shlevet 23 февраля 2018 | 20:04
fil56: //АНОНИМНЫЙ...//
По твоему, анонимно люди не могут помочь?
Мда...
kripto2018 23 февраля 2018 | 20:11
shlevet:
Имбецил а как ты докажешь что это ты помог? Покажи всем свои данные и мы проверим какой ты нищеброд крутой Только ущербный нищеброд вроде тебя может годами каждый день строчить комменты на ЭМ и орать, что он всем помогает Дебил бля
fil56 23 февраля 2018 | 19:55
torsky2017:
shlevet - это местная опущенка, не трать много на нее время ,у не проблема с интеллектом, да и инфакт она может схлопотать))
shlevet 23 февраля 2018 | 19:59
fil56: //...инфакт...//
Что это за диковинное слово, интеллектуальный ты мой?
=)):-)
kripto2018 23 февраля 2018 | 20:03
shlevet:
nы не понял, что такое ИНФАРКТ? Значит точно имбецил и холуй
fil56 23 февраля 2018 | 20:05
kripto2018:
Ага....ему же 80 лет. Дурашка скоро сдохнет и ничего не оставит после себя, кроме имбецильных комментариев
shlevet 23 февраля 2018 | 20:06
kripto2018: Инфаркт знаю, инфакт нет.
Кстати, причем здесь холуй?
=)):-)
Не понимаешь значение этого слова?
kripto2018 23 февраля 2018 | 20:13
shlevet:
Холуй так ты словарь то посмотри и узнаешь значение этого слова Жалко тебя примат ,иди лижи власти холуй