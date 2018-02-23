Два человека погибли в результате стрельбы возле офиса банка UBS в Цюрихе
Как передает Би-би-си, на месте инцидента раздались звуки четырех или пяти выстрелов, причины стрельбы пока не установлены. Территория возле банка оцеплена полицией.
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Как передает Би-би-си, на месте инцидента раздались звуки четырех или пяти выстрелов, причины стрельбы пока не установлены. Территория возле банка оцеплена полицией.
Комментарии1
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oktai 23 февраля 2018 | 20:02
Блокировали счета гангстерским мордам и не выдают наличные "на предъявителя"? -Напролом, знай наших !