Полиция задержала четырех российских болельщиков во время беспорядков в Бильбао перед матчем футбольной Лиги Европы между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком». Все четверо теперь предстанут перед судом за драку с правоохранителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Бильбао. Ответный матч 1⁄ 16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» состоялся в четверг.