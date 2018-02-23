Полиция задержала четырех российских болельщиков во время беспорядков в Бильбао
Полиция задержала четырех российских болельщиков во время беспорядков в Бильбао перед матчем футбольной Лиги Европы между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком». Все четверо теперь предстанут перед судом за драку с правоохранителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Бильбао. Ответный матч 1⁄16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» состоялся в четверг.
Комментарии3
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ansh 23 февраля 2018 | 18:39
Русский мир. И его строители, бессмысленные и беспощадные.
Когда теперь домой, строители?
cattt 23 февраля 2018 | 18:54
ansh: Мало им Донбасса дак в Ипанию поперлись
dorin1987 23 февраля 2018 | 18:58
ansh: /Когда теперь домой, строители?/ - Самое грустное, что этот самый мифический т.н. "руССкий мир" дома не желает быть - все время норовит свалить в чужие страны нагадить. Что бы потому по-девчачьи ныть "нас не любят"