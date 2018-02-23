США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР. Об этом говорится в отрывках речи Дональда Трампа, которую распространил Белый дом. В список санкций будут включены 56 судов, судоходных компаний и торговых бизнесов, которые помогают Северной Корее избегать ограничительных мер. В заявлении президента США также говорится, что Минфин вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые Пхеньян использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил.