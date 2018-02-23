«Яндекс.Дзен» отказался удалять канал «МБХ Медиа» по требованию Роскомнадзора
В компании подчеркнули, что по закону не обязаны выполнять это предписание надзорного ведомства.
В письме, которое «Яндекс» получил от Роскомнадзора, говорится, что издание бизнесмена Михаила Ходорковского «МБХ Медиа» публикует информацию нежелательной в России организации. Подчеркивается, что доступ к каналу ограничивается по требованию Генпрокуратуры. Все, что был обязан сделать сервис «Яндекс.Дзен» — предупредить владельцев «МБХ Медиа» о предписании надзорного ведомства, рассказала «Эху» глава пресс-службы «Яндекса» Ася Мелкумова.
В Роскомнадзоре, между тем, грозят заблокировать «Яндекс.Дзен», если в течение суток с момента получения предписания он не удалит канал Ходорковского. Сама же редакция «МБХ Медиа», как отмечает телеканал «Дождь», сообщила сервису, что не публикует материалы нежелательных в России зарубежных организаций. Напомним, сайт «МБХ Медиа» был заблокирован Роскомнадзором в среду. Проект был запущен в декабре прошлого года после ограничения доступа к сайту «Открытой России». Тогда причиной блокировки также было названо решение Генпрокуратуры, которое признало британскую организацию «Открытая Россия» нежелательной. В одноименном движении Михаила Ходорковского настаивали, что не имеют к ней никакого отношения.
Между тем кандидат в президенты Ксения Собчак разместила зеркало заблокированного издания «МБХ Медиа» на своем предвыборном сайте. Она назвала ограничение доступа к ресурсу «вопиющим беззаконием даже по меркам нынешних российских антиконституционных законов».
Комментарии2
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max3446 23 февраля 2018 | 18:34
ВСУ расстреляли санитарный автомобиль, который был вызван для эвакуации с позиций ДНР вблизи Докучаевска раненого военнослужащего Республики.
Погибли три человека, заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
«Санитарный автомобиль марки „УАЗ”, перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой.
Автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий», — сказал Басурин.
Он пояснил, что боевики 93-й отдельной механизированной бригады обстреляли из минометов калибром 120 мм позиции ДНР вблизи Докучаевска, в ходе обстрела был ранен боец Республики.
Для его эвакуации в медицинское учреждение представители ДНР в СЦКК запросили режим тишины: через представителей ОБСЕ украинская сторона дала свое согласие, но, несмотря на это, обстреляла санитарный автомобиль.
«Украинское военное командование даже не удосужилось скрыть следы преступления. Наоборот, пропагандисты штаба „АТО” преподнесли украинской аудитории это убийство как уничтожение нашей БМП, которая якобы осуществляла разведку.
При этом видеоматериал, размещенный украинскими пропагандистами, обрезан очень старательно. Виден момент пуска ракеты, взрыв и возгорание неопределенного объекта», — добавил замком.
metalug 23 февраля 2018 | 19:10
max3446: Виден момент пуска ракеты, взрыв и возгорание неопределенного объекта», — добавил замком.
Но новость была о том, что и Роскомнадзор тоже отсосал. как и ты голубок. Продолжай отсос.
Добавлю замком по морде получил.