«Яндекс.Дзен» отказался удалять канал «МБХ Медиа» по требованию Роскомнадзора

В компании подчеркнули, что по закону не обязаны выполнять это предписание надзорного ведомства.

В письме, которое «Яндекс» получил от Роскомнадзора, говорится, что издание бизнесмена Михаила Ходорковского «МБХ Медиа» публикует информацию нежелательной в России организации. Подчеркивается, что доступ к каналу ограничивается по требованию Генпрокуратуры. Все, что был обязан сделать сервис «Яндекс.Дзен» — предупредить владельцев «МБХ Медиа» о предписании надзорного ведомства, рассказала «Эху» глава пресс-службы «Яндекса» Ася Мелкумова.

В Роскомнадзоре, между тем, грозят заблокировать «Яндекс.Дзен», если в течение суток с момента получения предписания он не удалит канал Ходорковского. Сама же редакция «МБХ Медиа», как отмечает телеканал «Дождь», сообщила сервису, что не публикует материалы нежелательных в России зарубежных организаций. Напомним, сайт «МБХ Медиа» был заблокирован Роскомнадзором в среду. Проект был запущен в декабре прошлого года после ограничения доступа к сайту «Открытой России». Тогда причиной блокировки также было названо решение Генпрокуратуры, которое признало британскую организацию «Открытая Россия» нежелательной. В одноименном движении Михаила Ходорковского настаивали, что не имеют к ней никакого отношения.

Между тем кандидат в президенты Ксения Собчак разместила зеркало заблокированного издания «МБХ Медиа» на своем предвыборном сайте. Она назвала ограничение доступа к ресурсу «вопиющим беззаконием даже по меркам нынешних российских антиконституционных законов».