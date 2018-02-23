Шествие в память Бориса Немцова пройдет в центре Москвы в это воскресенье
Акцию согласовали столичные власти. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал один из организаторов мероприятия, глава совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин.
Илья Яшин добавил, что участники марша будут требовать честных выборов и политической конкуренции.
Участникам «Марша Немцова» не разрешили проносить на акцию плакаты с лозунгами. Этот запрет нарушает главный закон страны, с цензурой надо бороться. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сказал один из организаторов мероприятия, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин.
Александр Рыклин посоветовал всем, кого задержат на марше с плакатом, выяснять данные сотрудника полиции и записывать разговор на диктофон.
Комментарии7
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abuvgrobu 23 февраля 2018 | 18:28
Три либерала, три гомосека, три лесбиянки и триста журнализдов различного пошиба. Вот и всё "шествие". Ах, да, забыл.. Ещё Яшин во главе этого потешного краковяка..
r88w556xl4 23 февраля 2018 | 18:28
Иконы с ликом Немцова будут в руках?
max3446 23 февраля 2018 | 18:29
Постмайданная власть официально отметила 20 февраля «День героев Небесной сотни» — праздник растерзанной Украины. Именно в этот день четыре года назад противостояние в Киеве достигло пика, произошли массовые убийства на Майдане.
Эти преступления до сих пор не расследованы. Только сейчас начали доставать пули из стен зданий (а часть доказательной базы уничтожена). Хотя в первые же дни звучали клятвенные заверения от новых властей всё раскрыть в кратчайшие сроки.
Стоит вспомнить в связи с этой печальной датой и о других обещаниях лидеров Майдана, об ожиданиях людей, считавших, что жертвуют ради светлого будущего страны. Ожидания были. Хорошо помню яростные споры сторонников и противников евромайдана — тогда еще были возможными их встречи в одной компании.
Противники Майдана (при этом вовсе не сторонники Януковича) говорили: чем бы не закончилось это всё, а прежней Украины, какой мы её знали и любили, уже не будет, ненависть разрушит её. Убеждали: бандеровская идеология ничего общего не имеет с созиданием, страну ждут бедствия (но и сами спорщики тогда даже предположить не могли масштаб этих бедствий).
В ответ слышали: «а де вы выдели бандеровцев?» (хотя долго искать не нужно было — на Майдане стоял огромный портрет Бандеры, повсюду реяли черно-красные флаги); «это мирный протест» (а вскоре полетели «коктейли Молотова»); «что напрасно спорить, через 10 лет вы не узнаете страну»… С последним тезисом спорить не приходится, страну не узнать уже сейчас.
max3446 23 февраля 2018 | 18:31
Украина без Крыма, в Донбассе вооружённый гражданский конфликт, который неизвестно, когда и чем закончится, тысячи погибших, миллионы беженцев. Народ нищает, по данным ООН (по состоянию на март 2017 года), за чертой бедности находились 60% украинцев.
Премьер Владимир Гройсман признал: властям за четыре года не удалось обеспечить стойкого экономического роста и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны.
polsan 23 февраля 2018 | 18:31
.... менты за последние 20 лет хорошо научились винтить и прессовать мирных граждан и дружить с бандитами ...
liberal_vulgaris 23 февраля 2018 | 18:33
Ксюше собчак удалось то, что за 3 года не могли делать импотенты и неудачники яшин, навальный, явлинский и гудков. Она смогла развести собянина на табличку :)
ha12raz 23 февраля 2018 | 18:37
Убийцы разрешили.....торжествуйте и шествуйте.
Шарики не забудьте , но помните ....если будет больше трех, то в тюрьму.