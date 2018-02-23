Шествие в память Бориса Немцова пройдет в центре Москвы в это воскресенье

Акцию согласовали столичные власти. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал один из организаторов мероприятия, глава совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Илья Яшин добавил, что участники марша будут требовать честных выборов и политической конкуренции.

Участникам «Марша Немцова» не разрешили проносить на акцию плакаты с лозунгами. Этот запрет нарушает главный закон страны, с цензурой надо бороться. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сказал один из организаторов мероприятия, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин.

Александр Рыклин посоветовал всем, кого задержат на марше с плакатом, выяснять данные сотрудника полиции и записывать разговор на диктофон.