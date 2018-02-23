Российские спортсмены завоевали сегодня свою первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане
Фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования в женском одиночном катании. Еще одной приятной новостью стал выход хоккейной сборной в финал олимпийского турнира.
Женское одиночное катание, тот случай, когда у России золотой медали не быть просто не могло. Точнее, могло, но только в случае какого-то сценария из области малонаучной фантастики. Единственная интрига состояла в том, кто встанет на верхнюю ступень пьедестала: Евгения Медведева, которой победу на Олимпиаде прочили в последние пару лет или 15-летня Алина Загитова, чья звезда взошла ближе к концу прошлого года. Победила, в итоге, именно Загитова. При этом за произвольную программу россиянки получили одинаковые оценки, а Медведева выдала настолько эмоциональное катание в образе Анны Карениной, что не растрогаться было просто невозможно. Итог, зрители плачут, сама Медведева плачет, плачет даже Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала.
Успех Загитовой переместил российскую команду на 15-ю строчку общекомандного зачета. Еще одним долгожданным и большим триумфом может стать победа хоккеистов на олимпийском турнире. Чего греха таить, этими золотыми медалями Пхенчхана сейчас грезят миллионы болельщиков. И подопечные Олега Знарка сделали огромный шаг навстречу мечте. В полуфинале повержены очень крепкие чехи, причем безоговорочно 3-0. Все решилось в середине второго периода.
Тогда, с разницей в минуту, по шайбе забросили Никита Гусев и Владислав Гавриков. Чехи бились и доставили россиянам немало неприятностей, но даже размочить счет не смогли. А Илья Ковальчук, на последних секундах, забросил в пустые ворота, когда соперники уже заменили вратаря шестым полевыми игроком. Напоследок большая сенсация в биатлоне. Мужскую эстафету выиграла сборная Швеции. Французы с Фуркадом без медалей, норвежцы вторые, немцы – третьи. Подопечные Вольфганга Пихлера увозят из Пхенчхана аж две золотых медали. Рассказал бы кто такое год назад.
На Олимпиаде осталось разыграть всего 12 комплектов наград.
Комментарии8
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max3446 23 февраля 2018 | 18:26
Золотые медали которые мы завоевали бы, если бы не ВАДА с МОК.
Шорт трек - В. Ан - 2-3 золота
Лыжные гонки (Устюгов, Легков, Крюков и тд) - 5-6 золотых медалей
Биатлон - Шипулин (3-4 золота)
Бобслей - 2 золота
Санный спорт 3- золота
фигурное катает - 4 золота
Иного - более 20 золотых медалей!
diximania1948 23 февраля 2018 | 18:37
max3446: Если бы не принимали допинг.В Ванкувере были 11, в Сочи 1, теперь 15, это убедительное доказательство, что в Сочи жрали допинг.
multiscan 23 февраля 2018 | 18:55
Ан победил 4 года назад и неизвестно, чем бы всё закончилось сейчас.
Лыжники, возможно, что-то бы и взяли, но не 5-6 золотых медалей.
Тоже самое с биатлоном, может и с бобслеем с санями.
4 золота от наших фигуристов - фантастика. Мы(СССР) всегда славились парами и танцами, а одиночники - наша ахиллесова пята.
Скорее всего должны взять "золото" в хоккее!
Итого, реально: не более 5 "золотых" медалей. Печально, но скорее всего - факт!
P.S. Могли бы взять что-нибудь и в биатлоне, но судя по кубку мира, и тут - полный капут!
multiscan 23 февраля 2018 | 19:03
Хочу дополнить, что в Сочи большинство наших "золотых" медалей взяли натурализованные иностранцы про которых все последующие 4 года мы ничего не слышали, кроме Ана, да и тот начал "проявляться" в последние несколько месяцев. Я не хочу бросать камень в большинство наших спортсменов, но нам жизненно необходима серьёзная реформа подготовки к крупным соревнованиям, а не шапкозакидательские вопли, что мы всех порвём и т.п.
max3446 23 февраля 2018 | 19:04
multiscan: женское катание, пары в двух дисциплинах, командные. да и мужское одиночное у нас был сильный спортсмен. Устюгов вспомните прошлый тур де Ски и чемпионат мира, когда он оптом золото брал. Крюков гений спринта. Так что в лыжах и фигурном катании только медалей 9 было бы. Еще забыл лучших конькобежцев, лидеров кубка мира. Женские сани, золотых медалей штук 15 было бы точно
malorus_kiev134 23 февраля 2018 | 18:26
Нет там русских спортсменов, болван.
vasyakirin 23 февраля 2018 | 18:29
malorus_kiev134: а куда они делись?
estamp 23 февраля 2018 | 19:56
malorus_kiev134: Русскте спортсмены, которых там нет взяли больше медалей, чем украинские, поторые есть.