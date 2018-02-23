Российские спортсмены завоевали сегодня свою первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования в женском одиночном катании. Еще одной приятной новостью стал выход хоккейной сборной в финал олимпийского турнира.

Женское одиночное катание, тот случай, когда у России золотой медали не быть просто не могло. Точнее, могло, но только в случае какого-то сценария из области малонаучной фантастики. Единственная интрига состояла в том, кто встанет на верхнюю ступень пьедестала: Евгения Медведева, которой победу на Олимпиаде прочили в последние пару лет или 15-летня Алина Загитова, чья звезда взошла ближе к концу прошлого года. Победила, в итоге, именно Загитова. При этом за произвольную программу россиянки получили одинаковые оценки, а Медведева выдала настолько эмоциональное катание в образе Анны Карениной, что не растрогаться было просто невозможно. Итог, зрители плачут, сама Медведева плачет, плачет даже Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала.

Успех Загитовой переместил российскую команду на 15-ю строчку общекомандного зачета. Еще одним долгожданным и большим триумфом может стать победа хоккеистов на олимпийском турнире. Чего греха таить, этими золотыми медалями Пхенчхана сейчас грезят миллионы болельщиков. И подопечные Олега Знарка сделали огромный шаг навстречу мечте. В полуфинале повержены очень крепкие чехи, причем безоговорочно 3-0. Все решилось в середине второго периода.

Тогда, с разницей в минуту, по шайбе забросили Никита Гусев и Владислав Гавриков. Чехи бились и доставили россиянам немало неприятностей, но даже размочить счет не смогли. А Илья Ковальчук, на последних секундах, забросил в пустые ворота, когда соперники уже заменили вратаря шестым полевыми игроком. Напоследок большая сенсация в биатлоне. Мужскую эстафету выиграла сборная Швеции. Французы с Фуркадом без медалей, норвежцы вторые, немцы – третьи. Подопечные Вольфганга Пихлера увозят из Пхенчхана аж две золотых медали. Рассказал бы кто такое год назад.

На Олимпиаде осталось разыграть всего 12 комплектов наград.