Прямой контроль спецслужб может помочь спортсменам избежать допинговых скандалов на последующих Олимпиадах
Такое мнение «Эхо Москвы» высказал вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин.
Созин выразил надежду, что тема допинга будет закрыта, и России дадут право пронести флаг на церемонии закрытия Игр.
Комментарии33
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us101 23 февраля 2018 | 20:09
Спецслужбы РФ будут следить за своими спортсменами?
И этот маразм должен дать право делигации нести флаг такого государства??
alexscvortsov 23 февраля 2018 | 20:21
Простите, запамятовал, а кто там пробирки в Сочах спецприготовленной мочой заменял?
kaplan911 23 февраля 2018 | 20:22
Каждому спортсмену - по чекисту.
Аху......фигеть!
Они будут ездить с спортсменами, есть, пить, спать.....и на толчке сидеть.
Изощрённый мудаизм.