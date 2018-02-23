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18:12, 23 февраля 2018

Второй допинговый случай в российской команде произошел в бобслее

Запрещенный препарат был обнаружен в пробах пилота Надежды Сергеевой.

Концентрация вещества крайне мала, причем еще 13 февраля Надежда сдала анализ, который показал отрицательный результат, а уже 18-ого в пробе оказались следы сердечного лекарства, компоненты которого входят в список ВАДА. Сергеева пока отказывается говорить о том, как именно допинг попал в ее организм, настаивая на собственной невиновности, в которую почти никто не верит. В шоковом состоянии, в котором она находится, анализировать произошедшее невозможно. Этим сейчас заняты в федерации бобслея, Федеральном медико-биологическом агентстве и Олимпийском комитете России. Сегодня в Пхенчхан прилетел Президент ОКР Александр Жуков.

Подарок к приезду он получил н самый лучший. Расследование, которое нужно закончить до заседания Исполкома МОК уже идет. В частности, стало известно, что мама Сергеевой – кардиолог и это дает основание для новых предположений, а может и для создания стройной картины произошедшего. Кроме того, команда бобслеисток отправилась на Олимпиаду без врача, поскольку штатный доктор не получил приглашения из-за того, что четыре года назад работал в Сочи. Словом, обстоятельства сложились таким образом, что инцидент стал возможен. Можно оправдываться и придумывать стройные версии, но второй случай на Олимпиаде создает весьма негативный фон перед заседанием Исполкома, на котором будет решено, вернут ли ОКР статус члена МОК и позволят ли выйти на церемонию закрытия под национальным флагом. Александр Жуков прилетел как раз с тем, чтобы выступить на этом заседании. По некоторым данным, вероятность того, что мы увидим российский флаг на церемонии закрытия, весьма невелика.

Между тем, еще вчера спикер МОК Майкл Адамс заявлял о том, что такая возможность существует.

Комментарии

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metalug 23 февраля 2018 | 18:22

Надо для верности еще раз на допинге попасться, а потом уже начать кричать как несправедливо преследуют российских спортсменов.

pavelmistery 23 февраля 2018 | 18:57

Массовый допинг при поддержке властей + Крупная торговля наркотиками через российские посольства = современная Россия...

igorrrpadlowitchs 23 февраля 2018 | 18:58

metalug: ну что уже , так до российских спортсменов с этим допингом докопались- это ж детские шалости, по сравнению с российским посольством и 4 центнерами кокаина!

cereo 23 февраля 2018 | 19:24

igorrrpadlowitchs: 4 ЦЕНТНЕРА ПРИВЕС- очень улыбнуло, Вы шутник, будем ждать кто не отдав долги, выпрыгнит из "окошка" и совершит полёт, как, там называют "счастливый полёт михал михалыча"!!!!!!!!!!!!!!!!

znajka 23 февраля 2018 | 18:31

возможны варианты. Например, все спортсмены при подготовке к играм употребляли мельдоний, в расчете остановится в такой момент, чтобы концентрация оказалась ниже уровня определения. Вспомним историю о том как некоторых спортсменов употреблявших мельдоний оправдали, поскольку концентрация в крови была низкой. Тогда аппелировали что мельдоний ими не употреблялся, после того как был запрещен сейчас расчет был на то же самое, но метаболизм Крушельницкого а теперь и Сергеевой оказался таков что мельдоний выводился медленнее, чем рассчитывали. В крови осталось достаточно для позитивного теста. Чтобы сохранить лицо, придумали историю про то что прием у Круша одноразовый. Что то придумают для Зайцевой... Мама дала по незнанию?

cereo 23 февраля 2018 | 19:21

Действительно, девочка не причём, это всё кола и магнитовские сосиськи, спасибо ткачёву, своих напитков нет и мясо с таблеткой. у моего соседа тоже мельдонарий в крови,.......

virgenu 23 февраля 2018 | 19:51

Незабываемый Шура Балаганов!!! В путинской России не могут не воровать и мошенничать-такая создана атмосфера.

kaplan911 23 февраля 2018 | 20:12

Россия заплатила МОК 15 млн. долларов штрафа.
Выступали без флага. Отобрали флаг.....хоть бы одна портянка возбудилась.
Теперь на пушечный выстрел к Олимпиаде.....не пустят.

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