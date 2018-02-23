Второй допинговый случай в российской команде произошел в бобслее

Запрещенный препарат был обнаружен в пробах пилота Надежды Сергеевой.

Концентрация вещества крайне мала, причем еще 13 февраля Надежда сдала анализ, который показал отрицательный результат, а уже 18-ого в пробе оказались следы сердечного лекарства, компоненты которого входят в список ВАДА. Сергеева пока отказывается говорить о том, как именно допинг попал в ее организм, настаивая на собственной невиновности, в которую почти никто не верит. В шоковом состоянии, в котором она находится, анализировать произошедшее невозможно. Этим сейчас заняты в федерации бобслея, Федеральном медико-биологическом агентстве и Олимпийском комитете России. Сегодня в Пхенчхан прилетел Президент ОКР Александр Жуков.

Подарок к приезду он получил н самый лучший. Расследование, которое нужно закончить до заседания Исполкома МОК уже идет. В частности, стало известно, что мама Сергеевой – кардиолог и это дает основание для новых предположений, а может и для создания стройной картины произошедшего. Кроме того, команда бобслеисток отправилась на Олимпиаду без врача, поскольку штатный доктор не получил приглашения из-за того, что четыре года назад работал в Сочи. Словом, обстоятельства сложились таким образом, что инцидент стал возможен. Можно оправдываться и придумывать стройные версии, но второй случай на Олимпиаде создает весьма негативный фон перед заседанием Исполкома, на котором будет решено, вернут ли ОКР статус члена МОК и позволят ли выйти на церемонию закрытия под национальным флагом. Александр Жуков прилетел как раз с тем, чтобы выступить на этом заседании. По некоторым данным, вероятность того, что мы увидим российский флаг на церемонии закрытия, весьма невелика.

Между тем, еще вчера спикер МОК Майкл Адамс заявлял о том, что такая возможность существует.