Владимир Жириновский пообещал проверить обвинения в харрасменте в адрес своего соратника – депутата Леонида Слуцкого

О жалобах на главу думского комитета по международным делам лидеру ЛДПР и кандидату в президенты в эфире «Дождя» рассказала журналист телеканала Елизавета Антонова.

Сам Слуцкий обвинения отвергает. Он также пригрозил телеканалу судом.