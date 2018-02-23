Владимир Жириновский пообещал проверить обвинения в харрасменте в адрес своего соратника – депутата Леонида Слуцкого
О жалобах на главу думского комитета по международным делам лидеру ЛДПР и кандидату в президенты в эфире «Дождя» рассказала журналист телеканала Елизавета Антонова.
Сам Слуцкий обвинения отвергает. Он также пригрозил телеканалу судом.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 08:08
Жириновский ничем не лучше Слуцкого..
sg70 23 февраля 2018 | 08:09
Да когда уже закроют этот поганый канал???? Лживые ублюдки. Все по методичке заокеанского хозяина работают, скоты.. Засудить мразей так, чтобы на эфиры ни одного сребренника не осталось..
opiatnovyi63 23 февраля 2018 | 08:15
sg70: Из пригожинских поганых?
ha12raz 23 февраля 2018 | 08:26
Если у госдураков межународными делами занимается ЛДПРэвцы, то что ждать ?
Цирк в квадрате.
prostovanya 23 февраля 2018 | 08:33
Все равно, что если бы Путин пообещал разобраться с коррупцией...