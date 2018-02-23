Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова

Судья Дмитрий Суслов признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 28 января. Самого Навального накануне также задерживала полиция, однако позже его отпустили. Политик сказал в эфире своего канала на Youtube, что, скорее всего, он будет арестован уже после праздников.

Такими арестами, считает Навальный, власть показывает, что боится объявленного политиком бойкота выборов. Ранее глава Фонда по борьбе с коррупцией Роман Рубанов был приговорен к 10 суткам ареста по обвинению в организации 28 января несогласованной акции.