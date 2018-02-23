Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова
Судья Дмитрий Суслов признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 28 января. Самого Навального накануне также задерживала полиция, однако позже его отпустили. Политик сказал в эфире своего канала на Youtube, что, скорее всего, он будет арестован уже после праздников.
Такими арестами, считает Навальный, власть показывает, что боится объявленного политиком бойкота выборов. Ранее глава Фонда по борьбе с коррупцией Роман Рубанов был приговорен к 10 суткам ареста по обвинению в организации 28 января несогласованной акции.
Комментарии4
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chapter_2 23 февраля 2018 | 08:22
Л.Волков - политический заключённый. На очереди А.Навальный.
А.Навальный не призывал к бойкоту выборов. Забастовка избирателей не является бойкотом выборов, поскольку выборы не сводятся к одному голосованию. Забастовка избирателей как раз является прямым указанием на участие забастовщиков в процедуре выборов.
ajsenev 23 февраля 2018 | 08:25
Как же они его боятся! Готовы идти на всё, лишь бы устранить с политической сцены.
ansh 23 февраля 2018 | 08:26
Чекисты приступили к операции по обезглавливанию оппозиции на момент очередного захода во власть вождя.
cereo 23 февраля 2018 | 08:33
это всё, из-за нового ( обещали показать перед выборами ) фильма "расследования", походу предупреждают Алексея.......